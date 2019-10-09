Когда-нибудь резьбу сорвет от этого откровенного маразма 2 9.10.2019, 15:59

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Российские власти и чиновники ведут себя так, будто окружающего мира просто нет.

В России Клишас с компанией никак не угомонится. Теперь за неугодный пост в соцсетях они хотят дать право Роскомнадзору требовать блокировки отправки е-мейлов пользователей. Пост на Фейсбуке — а блокировку мейлов на Mail.ru и Yandex, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Сравним с Конституцией РФ. Ст 29, п.4 гласит: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Теперь оказывается — нет. По требованию чиновника, без решения суда, это право Клишасы предлагают ограничить. Откровенно антиконституционно.

А еще и абсурд. Они могут законом потребовать блокировать отправку сообщений у российских мессенджеров и е-мейл сервисов. Но как насчет иностранных? Будут требовать блокировок пользователей у Google (gmail.com), у сотен других иностранных сервисов? И всерьез ждать, что кто-то будет выполнять их требования?

Абсурд заключается в том, что проблем, скажем, террористам, это точно не создаст. Они переписываются давно уже в неконтролируемых властями анонимных мейл-сервисах, мессенджерах, даже в чатах онлайн-игр и т. д. Но вот конкурентоспособность российских сервисов по сравнению с иностранными упадет. Ведь неизвестно к какому посту, скажем, в вК может придраться Роскомнадзор и потребовать блокировать отправку твоих е-мейлов…

Российские власти и чиновники ведут себя так, будто окружающего мира просто нет. Этот закон Клишаса — очередной случай. Они запретили азартные игры и Форекс (игру на курсах валют) — ну и что? Все, кому это интересно, теперь в онлайне. Стали преследовать за посты в соцсетях — все уходят в Телеграм, другие мессенджеры и иностранные сети. Аналогично рассматривают регулирование криптовалют в России — придумывают бессмысленно жесткие правила их внутреннего оборота, как будто людям трудно проводить сделки в интернете…

Они живут в своем мире. Узком мирке, который хотят устроить уютно для себя и только для себя. И, кстати, перед начальством легко отчитываться. Удобно. А все недовольные — да, пусть валят из страны. Чиновникам от этого только лучше. Меньше смутьянов, проще жить. И воровать.

И при этом еще что-то говорят о цифровом будущем России… Впрочем, никому из чиновников это не нужно, просто на лидера иногда блажь находит. И он начинает очень прогрессивно объяснять, что цифровая экономика — вопрос нацбезопасности, сравнивать ее с электрификацией в XX веке или строительством железных дорог в XIX. Но, во-первых, мода на эти слова проходит. Уже прошла, кажется. А, во-вторых, лидеру вовремя напоминают, и он снова начинает вещать, что интернет — изобретение ЦРУ, а его чиновники — не выделять принятых в мире частот для развития сетей 5G (ведь они же нужны нашим военным)...

Так что с еще одним идиотским законопроектом вас, товарищи. Когда-нибудь резьбу сорвет от этого откровенного маразма. И тогда они, клишасы, свалят из страны. Но пока… Переводите свои мейлы на иностранные сервисы. От греха и ручонок клишасов подальше.

Вот этот парень хочет отрубить у вас е-мейл. Его собакам эти ваши интернеты не нужны…