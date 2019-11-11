закрыть
11 ноября 2019, понедельник, 11:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

«Рожать ради квартиры — это не про меня»: что происходит с демографией в Беларуси

1
  • 11.11.2019, 10:22
  • 1,277
«Рожать ради квартиры — это не про меня»: что происходит с демографией в Беларуси
Алла Томко с мужем Дмитрием и детьми
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Необходимо повышать материальное благополучие семей.

В последние годы число рожденных детей в Беларуси уменьшается. Так, если в 2016 году на свет появилось почти 118 тысяч маленьких белорусов, то в 2018 – чуть больше 94 тысяч. Кроме абсолютных цифр, падает и количество новорожденных на 1000 населения, пишет intex-press.by.

Не исключение и наш город. Если в 2016 году на 1000 жителей родилось 12,2 младенца, то в 2018 году этот показатель упал до 10 детей на 1000 горожан.

«Рожать ради квартиры – это не про меня»

Жительница Барановичей Екатерина говорит, что рожать много детей не хотела и не хочет. У них с мужем один ребенок, и этим, по словам собеседницы, вклад их семьи в демографическую обстановку страны ограничится. В первую очередь по экономическим причинам. Растить даже одного ребенка, по мнению Екатерины, затратно, и «с нашими зарплатами хотя бы одного на ноги поднять».

– Детей нужно не только обувать, одевать и кормить. Надо вкладываться в образование, в развитие. Когда подрастут – в жилье. Я лучше дам все одной дочери, чем стану матерью нескольких детей, которых мы с мужем только и сможем, что накормить и одеть, – рассуждает Екатерина.

Воспитывая одного ребенка, существенной помощи от государства их семья не ощущает. Детское пособие платили, пока дочери не исполнилось три года.

– Бесплатная медицина, образование – это все теория. На самом деле деньги нужны на каждом шагу: на питание в школе, на лекарства, на кружки и секции, – говорит Екатерина.

Но не только экономическая составляющая убедила Екатерину иметь только одного ребенка. По ее мнению, в белорусском обществе сложилось негативное отношение к семьям, имеющим много детей.

– Рожать детей ради квартиры, семейного капитала или еще какой-нибудь халявы – это не про меня. Я не против многодетных семей. Если родители твердо стоят на ногах, уверены в завтрашнем дне и в том, что смогут поставить детей на ноги, достойно воспитать – это прекрасно. Но есть же такие, которые рожают ради помощи от государства и, пока растят детей, уверены, что все им должны, – говорит собеседница.

Да и женщины, считает собеседница, стали более эмансипированными: «они зарабатывают, строят карьеру, и рождение нескольких детей не всегда входит в их планы».

– Декретный отпуск вырывает женщину с рынка труда. Если это случается один раз, то наверстать упущенное можно. Но если уходить в отпуск по уходу за ребенком дважды или трижды, многие профессиональные навыки, знания утрачиваются. Да и любой работодатель скорее даст хорошую должность женщине без детей или с одним ребенком, чем той, которая воспитывает трех-четырех детей, – рассуждает Екатерина.

Почему рождаемость важна

В первую очередь речь идет о самосохранении нации, поясняет социолог Елена Артёменко. Кроме того, от роста населения напрямую зависит рост экономики, благосостояние населения, в том числе пенсионеров.

– Пока у нас действует распределительная пенсионная система, важно воспроизводить рабочую силу, за счет которой обеспечиваются люди, вышедшие на заслуженный отдых, – говорит Артёменко.

Западный тренд

Снижение рождаемости – это во многом цивилизационный тренд, характерный для всего западного общества. Женщины стали позже вступать в семейную и репродуктивную фазу жизненного цикла, поэтому на рождение нескольких детей у них не хватает времени.

– 20 лет назад средний возраст женщины при рождении первого ребенка составлял около 22 лет. Сейчас – около 27 лет. За оставшееся время женщина просто не успевает родить трех и более детей, – говорит социолог Елена Артёменко.

Кроме того, нынешние женщины больше, чем раньше, заинтересованы в получении образования, в профессиональном развитии и карьерном росте.

В белорусских реалиях к этим общеевропейским факторам добавляется и слабое материальное положение многих семей, считает социолог.

«Это ответственность, и очень серьезная»

Жительнице Барановичей Алле Томко 29 лет. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают семерых детей. Первый ребенок в семье Томко появился в 2007 году. В том же году Алла поступила в педагогический университет М. Танка. Когда молодая мама была на пятом курсе, в семье появился второй ребенок. Диплом Алла получила благодаря своей маме, которая оформила на себя отпуск по уходу за ребенком. В 2013 году Алла вышла на работу в Почаповскую среднюю школу, но уже через полгода ушла в декрет. Потом родился четвертый ребенок, пятый…

– Дети – это ответственность. Это не траву посеять, которая сама вырастет. Это ежечасный труд, – говорит Алла. – Но это и самый благодарный труд на свете, лучшая инвестиция в будущее своей семьи, страны. Дети не помешали мне получить высшее образование, водительское удостоверение и даже немного поработать.

По мнению Аллы, помощь государства многодетным семьям в нашей стране очень ощутима. Ее дети бесплатно посещают музыкальную школу, питаются в гимназии, семья имеет 50%-ю скидку на оплату питания в детском саду и учебников, ей выделили субсидию на погашение кредита на жилье. В этом году Аллу наградили орденом Матери и выплатили пять бюджетов прожиточного минимума (больше тысячи рублей). Кстати, Алла тоже из многодетной семьи – ее мама воспитала пятерых дочерей и тоже была награждена орденом Матери.

Тем не менее, рассказывает собеседница, без помощи родителей (и денежной, и продуктами) «сводить концы с концами было бы сложно». По мнению Аллы, многие белорусские семьи боятся рожать много детей из-за того, что могут рассчитывать лишь на собственные силы, а зарплаты в стране «оставляют желать лучшего».

– Многие говорят, что нам государство все построило и во всем помогает. Еще есть любители упрекать многодетных в том, что они нас содержат за счет своих налогов. Не понимаю этого. Когда придет время, мои дети будут платить налоги, а значит, содержать старшее поколение. К тому же ничего не мешает тем, кто нам завидует, родить детей и пользоваться всеми этими благами? – рассуждает Алла.

Что надо делать

По мнению Елены Артёменко, хотя роль государства в повышении рождаемости не решающая, но определенные меры могут повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Во-первых, это более серьезная финансовая поддержка молодых семей при рождении первого ребенка, содействие в решении их жилищного вопроса.

– Сейчас же усилия государства направлены в основном на поддержание рождения третьего и последующих детей, – говорит социолог.

Во-вторых, надо развивать систему дошкольных учреждений для детей раннего возраста. По мнению Елены Артёменко, в Беларуси большой отпуск по уходу за ребенком, а система дошкольных учреждений для детей до 3 лет развита очень слабо. Из-за этого в карьере женщины происходит значительный перерыв.

Из-за дискриминации на рынке труда у женщин с маленькими детьми возникают трудности с поиском работы или с получением хорошей должности.

– Молодая мама привязана к графику работы детского сада, у нее частые больничные, – говорит социолог. – Например, во Франции, которая является положительным примером в решении демографических проблем, женщина может выйти на работу, когда захочет, в стране развита система дошкольных учреждений для детей раннего возраста. К тому же государство компенсирует часть затрат на коммерческий детский сад, на услуги няни.

В-третьих – необходимо повышать материальное благополучие семей.

– Многие женщины не готовы рожать второго и последующего детей из-за неблагоприятного материального положения: как в семьях, так в случае развода. Повышение материального благополучия может положительно сказаться на этой ситуации, – резюмирует специалист.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип