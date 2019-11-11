«Рожать ради квартиры — это не про меня»: что происходит с демографией в Беларуси 1 11.11.2019, 10:22

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Алла Томко с мужем Дмитрием и детьми

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Необходимо повышать материальное благополучие семей.

В последние годы число рожденных детей в Беларуси уменьшается. Так, если в 2016 году на свет появилось почти 118 тысяч маленьких белорусов, то в 2018 – чуть больше 94 тысяч. Кроме абсолютных цифр, падает и количество новорожденных на 1000 населения, пишет intex-press.by.

Не исключение и наш город. Если в 2016 году на 1000 жителей родилось 12,2 младенца, то в 2018 году этот показатель упал до 10 детей на 1000 горожан.

«Рожать ради квартиры – это не про меня»

Жительница Барановичей Екатерина говорит, что рожать много детей не хотела и не хочет. У них с мужем один ребенок, и этим, по словам собеседницы, вклад их семьи в демографическую обстановку страны ограничится. В первую очередь по экономическим причинам. Растить даже одного ребенка, по мнению Екатерины, затратно, и «с нашими зарплатами хотя бы одного на ноги поднять».

– Детей нужно не только обувать, одевать и кормить. Надо вкладываться в образование, в развитие. Когда подрастут – в жилье. Я лучше дам все одной дочери, чем стану матерью нескольких детей, которых мы с мужем только и сможем, что накормить и одеть, – рассуждает Екатерина.

Воспитывая одного ребенка, существенной помощи от государства их семья не ощущает. Детское пособие платили, пока дочери не исполнилось три года.

– Бесплатная медицина, образование – это все теория. На самом деле деньги нужны на каждом шагу: на питание в школе, на лекарства, на кружки и секции, – говорит Екатерина.

Но не только экономическая составляющая убедила Екатерину иметь только одного ребенка. По ее мнению, в белорусском обществе сложилось негативное отношение к семьям, имеющим много детей.

– Рожать детей ради квартиры, семейного капитала или еще какой-нибудь халявы – это не про меня. Я не против многодетных семей. Если родители твердо стоят на ногах, уверены в завтрашнем дне и в том, что смогут поставить детей на ноги, достойно воспитать – это прекрасно. Но есть же такие, которые рожают ради помощи от государства и, пока растят детей, уверены, что все им должны, – говорит собеседница.

Да и женщины, считает собеседница, стали более эмансипированными: «они зарабатывают, строят карьеру, и рождение нескольких детей не всегда входит в их планы».

– Декретный отпуск вырывает женщину с рынка труда. Если это случается один раз, то наверстать упущенное можно. Но если уходить в отпуск по уходу за ребенком дважды или трижды, многие профессиональные навыки, знания утрачиваются. Да и любой работодатель скорее даст хорошую должность женщине без детей или с одним ребенком, чем той, которая воспитывает трех-четырех детей, – рассуждает Екатерина.

Почему рождаемость важна

В первую очередь речь идет о самосохранении нации, поясняет социолог Елена Артёменко. Кроме того, от роста населения напрямую зависит рост экономики, благосостояние населения, в том числе пенсионеров.

– Пока у нас действует распределительная пенсионная система, важно воспроизводить рабочую силу, за счет которой обеспечиваются люди, вышедшие на заслуженный отдых, – говорит Артёменко.

Западный тренд

Снижение рождаемости – это во многом цивилизационный тренд, характерный для всего западного общества. Женщины стали позже вступать в семейную и репродуктивную фазу жизненного цикла, поэтому на рождение нескольких детей у них не хватает времени.

– 20 лет назад средний возраст женщины при рождении первого ребенка составлял около 22 лет. Сейчас – около 27 лет. За оставшееся время женщина просто не успевает родить трех и более детей, – говорит социолог Елена Артёменко.

Кроме того, нынешние женщины больше, чем раньше, заинтересованы в получении образования, в профессиональном развитии и карьерном росте.

В белорусских реалиях к этим общеевропейским факторам добавляется и слабое материальное положение многих семей, считает социолог.

«Это ответственность, и очень серьезная»

Жительнице Барановичей Алле Томко 29 лет. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают семерых детей. Первый ребенок в семье Томко появился в 2007 году. В том же году Алла поступила в педагогический университет М. Танка. Когда молодая мама была на пятом курсе, в семье появился второй ребенок. Диплом Алла получила благодаря своей маме, которая оформила на себя отпуск по уходу за ребенком. В 2013 году Алла вышла на работу в Почаповскую среднюю школу, но уже через полгода ушла в декрет. Потом родился четвертый ребенок, пятый…

– Дети – это ответственность. Это не траву посеять, которая сама вырастет. Это ежечасный труд, – говорит Алла. – Но это и самый благодарный труд на свете, лучшая инвестиция в будущее своей семьи, страны. Дети не помешали мне получить высшее образование, водительское удостоверение и даже немного поработать.

По мнению Аллы, помощь государства многодетным семьям в нашей стране очень ощутима. Ее дети бесплатно посещают музыкальную школу, питаются в гимназии, семья имеет 50%-ю скидку на оплату питания в детском саду и учебников, ей выделили субсидию на погашение кредита на жилье. В этом году Аллу наградили орденом Матери и выплатили пять бюджетов прожиточного минимума (больше тысячи рублей). Кстати, Алла тоже из многодетной семьи – ее мама воспитала пятерых дочерей и тоже была награждена орденом Матери.

Тем не менее, рассказывает собеседница, без помощи родителей (и денежной, и продуктами) «сводить концы с концами было бы сложно». По мнению Аллы, многие белорусские семьи боятся рожать много детей из-за того, что могут рассчитывать лишь на собственные силы, а зарплаты в стране «оставляют желать лучшего».

– Многие говорят, что нам государство все построило и во всем помогает. Еще есть любители упрекать многодетных в том, что они нас содержат за счет своих налогов. Не понимаю этого. Когда придет время, мои дети будут платить налоги, а значит, содержать старшее поколение. К тому же ничего не мешает тем, кто нам завидует, родить детей и пользоваться всеми этими благами? – рассуждает Алла.

Что надо делать

По мнению Елены Артёменко, хотя роль государства в повышении рождаемости не решающая, но определенные меры могут повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Во-первых, это более серьезная финансовая поддержка молодых семей при рождении первого ребенка, содействие в решении их жилищного вопроса.

– Сейчас же усилия государства направлены в основном на поддержание рождения третьего и последующих детей, – говорит социолог.

Во-вторых, надо развивать систему дошкольных учреждений для детей раннего возраста. По мнению Елены Артёменко, в Беларуси большой отпуск по уходу за ребенком, а система дошкольных учреждений для детей до 3 лет развита очень слабо. Из-за этого в карьере женщины происходит значительный перерыв.

Из-за дискриминации на рынке труда у женщин с маленькими детьми возникают трудности с поиском работы или с получением хорошей должности.

– Молодая мама привязана к графику работы детского сада, у нее частые больничные, – говорит социолог. – Например, во Франции, которая является положительным примером в решении демографических проблем, женщина может выйти на работу, когда захочет, в стране развита система дошкольных учреждений для детей раннего возраста. К тому же государство компенсирует часть затрат на коммерческий детский сад, на услуги няни.

В-третьих – необходимо повышать материальное благополучие семей.

– Многие женщины не готовы рожать второго и последующего детей из-за неблагоприятного материального положения: как в семьях, так в случае развода. Повышение материального благополучия может положительно сказаться на этой ситуации, – резюмирует специалист.