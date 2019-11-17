Иностранные СМИ пишут о скандалах на «выборах» в Беларуси 3 17.11.2019, 8:13

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Участвовать в этом фарсе нет смысла.

17 ноября — «день голосования» на очередных «выборах» в белорусскую «палату представителей», пишет RFI.

Иностранное издание отмечает, что эти «выборы» превратились в череду скандалов.

«Продолжилась порочная практика вынесения предупреждений и снятия с дистанции уже зарегистрированных кандидатов за якобы нарушения закона», — говорится в отчете правозащитников из кампании «Право выбора».

Правозащитники называют одной из важнейших проблем невыпуск в эфир положенных по закону телевыступлений кандидатов в «депутаты» без объяснения причин. О причинах можно догадаться — в одном из выступлений говорилось о намерении начать процедуру импичмента Лукашенко, в другом Лукашенко призывали просто уйти с поста и т. д.

За четыре дня досрочного «голосования», по данным правозащитников, зафиксировано 353 нарушения, подано 204 жалобы.

В череде скандалов выделяется инцидент в Бресте. Наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео попытку вброса бюллетеней на избирательном участке. Видеозапись инцидента размещена на YouTube. Из кабинки для голосования с пачкой бюллетеней выходит девушка, которая не отвечает на вопросы наблюдателя, а затем выходит из помещения для голосования, не опустив бюллетени в урну.

Напомним, что вчера кандидаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» сожгли свои удостоверения возле здания ЦИК на площади Независимости в Минске.