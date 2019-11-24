Tопливный калькулятор: сколько белорусы на самом деле тратят на бензин 4 24.11.2019, 10:39

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Посчитайте свои расходы после 24-го повышения цен на заправках.

24 ноября концерн «Белнефтехим» вновь повысил предельные розничные цены на автомобильное топливо. Размер повышения составил 1 копейку. Это двадцать четвертое изменение стоимости автомобильного топлива в нынешнем году.

Теперь предельные цены составляют:

бензин АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 59 копеек;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек;

бензин АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку;

дизельное топливо — 1 рубль 69 копеек.

Сайт naviny.by опубликовал топливный калькулятор, который поможет посчитать, сколько белорусы на самом деле тратят на бензин:

1. Укажите средний пробег автомобиля за известный вам период (год, месяц или день)

2. Укажите расход топлива — по городу и по трассе

3. Выберите условия эксплуатации (бегунок «город — трасса»).

4. Выберите используемый вами тип топлива, перетянув нижний бегунок слева направо.

5. Выберите валюту расчета (по умолчанию — белорусские рубли, доллары или евро можно выбрать, кликнув на соответствующую позицию вверху графика).

Ненужные вам типы топлива на графике можно отключить, кликнув на соответствующее наименование.