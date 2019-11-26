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Видеофакт: В Гомеле таксист распылил газ в салон коллеге

  • 26.11.2019, 14:16
Видеофакт: В Гомеле таксист распылил газ в салон коллеге

Водители повздорили из-за неправильной езды.

МВД обнародовало видео конфликта, который состоялся вчера утром на привокзальной площади Гомеля. На записи видно, как к припаркованному автомобилю такси сзади подъезжает другая машина. Заблокировав выезд, водитель отправляется разбираться. Закончилось все тем, что он распылил газ из баллончика в лицо оппоненту, а также в его машину. Позже объяснил, что сделал это для самообороны, сообщает onliner.by.

Обстоятельства конфликта после обращения пострадавшего водителя выясняла милиция. Нападавший, к слову, не пытался скрыться. С негодованием объяснил, что коллега его подрезал, создал аварийную обстановку, потом угрожал — поэтому и пришлось применить газ.

На видео это выглядит так.

Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.


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