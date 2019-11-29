Видеофакт: В Минске пожарные не могли проехать на вызов из-за припаркованных машин 29.11.2019, 21:26

Авто застряли в узком проезде.

Читатели «Онлайнера» били тревогу: на улицу Восточную в Минске вызвали пожарных: в одном из подъездов чувствовался запах дыма. Пожарные приехали, а вместе с ними и скорая (не исключено, что у нее был другой вызов). Но подъехать к нужному подъезду получилось далеко не сразу — мешали припаркованные автомобили.

— Очень проблемный двор, — констатирует один из читателей. — Машины бросают где попало, как попало. Причем пытались решать проблему, даже полусферы устанавливали — никакого толку, паркуются даже над этими полусферами. В этом дворе по утрам образуются заторы, представьте. А шлагбаум установить нам не дают.

И вот ситуация: три автомобиля МЧС и одна скорая на время застряли в узком проезде, не имея возможности двигаться дальше.

— Там в проезде прямоугольная площадка, где машины были припаркованы как попало. В результате грузовые авто МЧС поначалу проехать не могли.

Через некоторое время спасатели все же сумели проехать. К счастью, серьезной опасности не было, читатель рассказал, что, как выяснилось, произошло задымление в электрощитке.

— Сейчас обошлось, а если действительно плохое что-то случится? Тоже из окна придется наблюдать, как помощь не может проехать через двор? — опасается читатель.

В Минском городском управлении МЧС подтвердили факт вызова спасателей на улицу Восточную.

— Действительно, проблема с припаркованным во дворах транспортом актуальна для города. Наши сотрудники — профессионалы, если есть хоть какая-то возможность проехать — они проедут. Если это невозможно сделать, они бегут к месту происшествия вместе с необходимым оборудованием, используются пожарные рукава. Бывали исключительные случаи, когда речь действительно шла об угрозе жизни, когда автомобили, мешавшие проезду, отодвигали.

Также ранее в МЧС поясняли, что водитель пожарной машины сообщает о затруднениях с проездом в дежурную часть, оттуда информация поступает в ГАИ. В пожарных машинах установлены видеорегистраторы, так что с большой долей вероятности тех водителей, которые припарковались не по ПДД, привлекут к ответственности.