Леонид Судаленко — учителям: А вы пришли домой к родителям Коли, который живет в Дроздах? 10 5.11.2019, 9:48

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Отец троих детей объяснил, почему родители могут не пускать в дом школьную проверку и не платить поборы.

В интервью «Салідарнасці» правовой инспектор профсоюза РЭП, отец троих сыновей Леонид Судаленко ответил на вопросы читателей.

Анна, мама школьницы, интересуется, имеет ли она право отказаться от визита классного руководителя и не пустить его домой. По словам собеседницы, учительница объясняет, что педагогов обязали проверять, в каких условиях живут ученики и раз в год посещать их дома — на основании Декрета № 18.

— Могу ли я сослаться на Конституцию, в которой каждому гражданину гарантируется неприкосновенность жилища, и отказаться принимать дома классного руководителя? — спрашивает Анна.

— Разумеется, — комментирует юрист Леонид Судаленко. — Вы вправе никого не пускать в свое жилище. Если у педагога есть вопросы, пусть приглашает родителей в школу.

Декрет № 18 для посещения семьи воспитанника педагог может использовать при определенных условиях. Для этого у ребенка должны быть признаки бродяжничества или социально опасного положения.

— Если ребенок хорошо выглядит, чисто одет, накормлен, то какие могут быть вопросы к его родителям? Педагоги не имеют права ходить по квартирам в благополучные семьи. Только в семьи, которые попадают в разряд социально опасных, — поясняет собеседник «Салідарнасці». —Неполная семья либо статус матери, которая одна воспитывает ребенка, не является по декрету №18 основанием для того, чтобы учителя проверяли жилищно-бытовые условия ребенка.

Леонид Судаленко вспоминает, когда его ребенок пошел в первый класс, его первая учительница приходила к ним домой.

— Моя жена уговорила меня пустить учителя, хотя я мог этого не делать. Мы попили чаю, она увидела, в каких условиях мы живем, и предложила мне войти в попечительский совет. Больше она нас не беспокоила. Право каждого человека — не пускать в свой дом гостей, — отмечает правозащитник.

«Я готов помогать учителю, который не собрал деньги с родителей или отказался фальсифицировать выборы»

Ирина работает в детском саду, в котором заведующая требует от воспитателей собирать взносы в попечительский совет у родителей под угрозой лишения премий. Имеет ли право педагог отказаться выполнять поручение администрации?

— Педагоги могут отказаться и будут правы. Я могу посоветовать им действовать по закону: не фальсифицировать выборы, не поддаваться на угрозы, шантаж и запугивание со стороны руководства школы, если им поручают собирать деньги, ходить по квартирам, проверять, что ест мой ребенок, какое рабочее место у него. Почему вы пришли ко мне? А вы пришли к родителям Коли, который живет в Дроздах и приезжает в школу с охраной на бронированном мерседесе?

Мой совет учителям: если хотите жить по закону — для этого существуют все возможности. Хотите совершать преступления — это ваш выбор. Я готов помогать учителю, который не пошел проверять холодильник, не собрал деньги с родителей или отказался фальсифицировать выборы. Готов пойти в суд и помочь такому педагогу отстаивать свои трудовые права.

Правозащитник напоминает: сборы на нужды класса, группы или школы являются добровольными.

— Никто из родителей не обязан выносить эти поборы, — говорит Леонид Судаленко. —Поставим стеклопакеты, и детям не будет дуть из окон, просят родителей. Те, для кого эта сумма не представляет ценности в семейном бюджете, легко заплатят. Но сегодня для многих семей поборы чувствительны. Подчеркиваю: никогда не надо ничего платить.

Как только мы идем на поводу, с нас будут брать сначала по одной базовой, потом ко Дню учителя по базовой, затем на Новый год надо детям утренник организовать... Этим поборам не будет конца и края. Закон не обязывает родителей оказывать материальную помощь детским учреждениям образования.