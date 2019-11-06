«Чебурпедия» для «Чебурнета» 9 Телеграмм-канал «Запретное мнение»

6.11.2019, 10:50

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Шизофрения «сказочного» Владимира Владимировича продолжает стремительно развиваться.

На этот раз НацДед решил объявить войну «Википедии».

Википедия (если кто-то по неведомой нам причине вдруг не знает) — это всемирно известная свободная интернет-энциклопедия, в которую дополнять информацию могут пользователи со всего земного шара.

«По поводу «Википедии». Лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — заявил Путин на вчерашнем заседании Совета по русскому языку.

О том, что вся информация досконально проверяется авторитетными редакторами «Википедии»(среди которых есть профессора и ученые) НацДед, естественно, не в курсе.

Владимир Владимирович вообще далек от интернета, о чем неоднократно заявлял, считая это своим преимуществом (даже не спрашивайте, душа старого чекиста — всегда потемки).

Впрочем, логика в словах Путина однозначно есть. «Википедия», откровенно говоря, как-то не вписывается в формат создаваемого в РФ «Чебурнета». То ли дело идеологически правильная и скрепная «Чебурпедия».

Телеграмм-канал «Запретное мнение»