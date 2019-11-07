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Пять минут правды
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Он сошел с ума

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  • Виктор Горбачев
  • 7.11.2019, 9:06
  • 2,102
Он сошел с ума
Коллаж: racyja.com

«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы» — Марк Туллий Цицерон.

Нет, вы слышали?

Граждане! Да они сошли с ума!

Правительство подготовило очередное «нововведение» для нас, любимых. И начнет оно действовать с 24 апреля 2020 года. Именно с этого дня белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки при пересечение границы.

Ну, это принято, типа, в целях защиты внутреннего рынка «от опасной и некачественной продукции». Данный документ вводит обязательное подтверждение соответствия (именно в форме декларирования) в отношении синтетических моющих средств для стирки. Это касается и жидких средств, и порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков.

Своей продукции качественной не могут сделать, клады забиты д…мом. И цена! Все выше и выше. Все по швам. И че в таком случае делать? Правильно. Ограничивать все что можно. Сама власть будет там закупать и цены тут накручивать. И не возить. Или вносите в декларацию.

Сперва запретили возить трусы. Далее - моющие средства. А следом последует туалетная бумага. Ее еще и оброком обложить бы! Своя же лучше будет и надежнее.

Какой же стыд и позор! И вот как? Как такое может в голову вообще придти? И есть ли там головы? А может, какого порошка унюхаются, а потом принимают все подряд. 21 век!

- Здравствуйте. Вы на границе Беларуси. Есть ли у вас моющие средства, которыми вы хотите дома отстирать свое трусы?

- У меня 10 таблеток для стирки.

- Просьба внести в декларацию. И оплатить необходимую сумму за данные таблетки. Лишнее, просим оставить тут или вывозите туда, где брали.

ТЧК.

Все прогуляли, развалили, попилили и распилили. И теперь запрет на запрете сидит и запретами погоняет.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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