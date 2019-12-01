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«Иногда даже солярка соляркой не пахнет»

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  • 1.12.2019, 18:19
  • 3,061
«Иногда даже солярка соляркой не пахнет»
Иллюстрационное фото

Владельцев дизельных авто снова ожидают пляски с бубнами?

История повторяется вновь и вновь: с приходом первых морозных дней владельцы дизельных автомобилей (не все, но отдельно взятые точно) сталкиваются с затрудненным запуском, а то и невозможностью "оживить" мотор. Кто виноват и что делать? На эти вопросы ищет ответы для abw.by Иван Кришкевич.

Виновата АЗС? Не всегда

Как правило, источник проблем - замерзающая в топливном фильтре (самое "тонкое" место!) или в топливных магистралях солярка. Впрочем, это последнее звено в цепи проблем. А что является первопричиной "плохого дизтоплива"?

"Конечно АЗС!" - кивают автомобилисты и некоторые сервисмены. "Да сами владельцы!" - парируют представители АЗС и опять же некоторые сервисмены. Скажем сразу: в зависимости от ситуации правой может оказаться любая из сторон, ибо причины "плохого" топлива могут быть разными.

Начнем с классики: при отрицательных температурах летнее дизтопливо застывает, "выпадает" парафин, который "закупоривает" все тонкие места топливной системы, в частности фильтр. Здесь первый вопрос - почему с наступлением холодов летнее топливо оказалось в баке?

Варианты следующие:

- АЗС продала летнее ДТ под видом зимнего, либо якобы "зимнее" топливо по своим характеристикам этому определению не соответствует;

- владелец сам залил летнее топливо или не успел выездить старое;

- владелец залил зимнее топливо, но по какой-то причине этого оказалось недостаточно.

Скажем прямо: доказать, что причиной остановки двигателя стало топливо ненадлежащего качества, залитое на конкретной АЗС, и заявить претензию не так уж просто. При первом обращении вам покажут сертификат качества, сделают предположение о том, что до или после той заправки вы могли заливать топливо и на других АЗС, в общем, вежливо пошлют искать правду в другом месте. Обращаться в контролирующие инстанции или суд люди не спешат: обычно цена вопроса не так велика, чтобы тратить на это нервы и время.

Что намешали в бак?

А действительно ли злополучная заправка стала причиной проблем? Показательно, что в подобных случаях мастера отмечают техническое состояние прибывающих к ним на буксире или эвакуаторе автомобилей. Во многих случаях проблемы были спровоцированы или усугублены бездействием или неправильными действиями самих автовладельцев.

"Проблема наверняка в топливе, но в каком именно: в том, что продается на АЗС, находится в баке автомобиля или поступает в двигатель? И еще: почему массовый характер эта проблема носит в начале зимнего сезона? Возможно, дело в том, что в емкостях АЗС и баках автомобилей остается еще и летняя солярка. Но не только. Посмотрите: владельцы свежих машин, у которых топливная система в полном порядке, а также те, кто не экономит на своевременном обслуживании и качественных "расходниках", к нам с такими проблемами обращаются реже. Если с аппаратурой все в порядке, фильтр свежий, есть подогрев, то даже на смеси зимней и летней солярки сейчас люди ездят", - комментирует один специалист.

А вот другой: "Раньше я не был таким категорическим сторонником мойки всего, пока не пришлось вплотную столкнуться с этим вопросом. Я такие вещи видел в баках, что это просто жуть. И волосы, и тряпки, и полиэтиленовые пакеты. Если взять статистику, то, наверное, из 100 баков лишь в 15-ти это оказалось перестраховкой, а в 85-ти оставшихся "лягушки квакали". С водой, мазутом, соляркой. Иногда даже солярка соляркой не пахнет! Спрашиваешь, где заправлялся, отвечает, что на АЗС… Так что теперь я однозначно ярый сторонник мойки баков на всех автомобилях, у которых мы видим хоть какие-то проблемы с системой фильтрации".

Как спастись?

Меры по предотвращению/решению проблемы зимнего пуска - это не только своевременный переход на зимнее топливо, которое уже давно появилось на АЗС (напомним, что предельная температура фильтруемости летней солярки составляет минус 7°С, "зимней" - минус 20°С, "арктической" - минус 32°С), но и замена топливного фильтра перед зимним сезоном. А если и до того имелись проблемы с работой двигателя, автомобиль в возрасте - не будет лишним как минимум озаботиться диагностикой топливной системы, возможно, ее очисткой. Чтобы затем не заниматься "оживлением" мотора на морозе.

Оптимальным решением для легковых автомобилей может быть и установка бандажного подогревателя на топливный фильтр, а также проточного, врезаемого в топливную магистраль и предотвращающего застывание солярки в топливопроводах во время движения. В принципе можно обойтись одним бандажным подогревателем, который будет греть солярку в фильтре (а именно он - самое "узкое" место в топливной системе). Но если его установка технически невозможна, придется спасаться проточным подогревателем, который нужно ставить перед фильтром.

И напоследок - пара слов об антигелевых присадках. Во-первых, отношение автопроизводителей к ним неоднозначное и может отличаться от марки к марке, но в любом случае следует помнить, что присадка используется для того, чтобы предотвратить "выпадение" парафина, соответственно она должна быть залита в бак заранее, а работает это применительно к летнему сорту дизельного топлива. "Зимнюю" солярку таким способом не улучшишь, так как она и так содержит антигелевые присадки.

Не забудем и про альтернативные средства - керосин или бензин А80, который можно добавлять, тоже заранее, в дизельное топливо. Для сильных морозов возможно содержание на уровне 20-30% и даже больше. Впрочем, если для старых моторов этот способ вполне приемлем, то для современных его следует рассматривать лишь как крайнюю меру.


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