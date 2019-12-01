В Новом Орлеане произошла стрельба: 11 раненых 1.12.2019, 18:55

Фото: David Grunfeld/ NOPD news

ЧП случилось на улице Канал-стрит у популярного среди туристов французского квартала города.

В Новом Орлеане, США, в результате стрельбы получили ранения 11 человек.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет «Новое время».

Стрельба произошла рано утром в воскресенье, 1 декабря, на улице Канал-стрит у популярного среди туристов французского квартала города.

В сообщении полиции говорится, что два человека находятся в критическом состоянии. Десять пострадавших были доставлены в госпиталь. Один человек прибыл в больницу самостоятельно.

В полиции заявили, что круг причастных к инциденту устанавливается. Полиция не проводила никаких задержаний.