10 лучших фильмов про Новый год и Рождество 15.12.2019, 17:12

1,247

Яркая подборка для всей семьи.

Новый год и Рождество – это праздники, которые ежегодно случаются с каждым из нас, и каждый раз они приносят много радости, улыбок, объятий и уютных домашних вечеров, пишет сайт 24tv.ua.

Это отличное время для семейных посиделок и подарков, для гостей и вкусных праздничных обедов, а также для волшебной атмосферы вечером за семейным фильмом. Новый год и Рождество будто созданы для того, чтобы за просмотром уютного фильма собрать всю семью и на полную ощутить настоящую ценность этого домашнего праздника.

Журналисты подготовили для вас подборку 10 новогодних фильмов, которые понравятся всей семье, тем более, если у вас есть дети. Поэтому, усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к просмотру взрывных рождественских лент.

10 новогодних фильмов для детей и всей семьи

1. "Щелкунчик и четыре королевства" (The Nutcracker and the Four Realms) (2018)

Всем хорошо известная детская повесть-сказка, которую написал Эрнст Гофман, "Щелкунчик и Мышиный король", получила очередную экранизацию. Фильм получил новое название и жанр "фэнтезийный фильм-мистерия о Рождестве". Такая картина отлично разбавит семейный вечер семьи с детьми.

В центре сюжета "Щелкунчика" предстанет девочка Клара, которая мечтает разыскать волшебный ключ. Дело в том, что как-то она узнала, что именно он поможет ей открыть шкатулку, которую ей в наследство оставила ее покойная мама. Однако поиски волшебной детали ни к чему не приводят. В доме, где живет девочка, она его не нашла. Поэтому, разочаровавшись в своей мечте, Клара думает, что никакого ключа не существует. Однако магический праздник Рождества, накануне которого в ее доме состоится празднование, заставит ее поверить в чудо.

Крестный отец Клары посетит вечеринку, где подарит крестнице волшебную золотую нить. Ее особенность заключается в том, что, следуя за ней, сиротка сможет путешествовать по разным мирам. Девочка сразу же посетит Страну Сладостей, Страну Снегов и Страну Цветов. Неизведанным останется лишь Королевство мышей, которое подготовит для Клары немало неприятных сюрпризов. Ее ждет армия, которая не принимает непрошеных гостей, а также злая королева, которая хочет завладеть всеми мирами.

2. "Санта и компания" (фр. Santa et Cie) (2017)

В центре сюжета фэнтезийного фильма предстает любимый новогодний персонаж – Санта. Поскольку до Рождества остается несколько дней, он, как настоящий зимний волшебник, знакомится с письмами ребятишек, сидя у камина. Однако его жена отвлекает его от важных дел, постоянно напоминая о годовщине, а также о том, что она мечтает отправиться в праздничное путешествие. Санта обещает вернуться к этому разговору чуть позже, но уверяет, что обязан посетить своих помощников-эльфов, которые в своем городке по полной готовятся к зимним праздникам.

Он прибывает на место и наблюдает отвратительное зрелище – все 92 тысячи эльфов заболели неизвестной болезнью. Из-за этого Рождество может оказаться на грани срыва. Чтобы спасти праздник, который ждут миллионы людей, Санта запрягает своих оленей и отправляется в город на поиски витамина С. Однако он даже не подозревает, что люди воспримут его, как человека, который сошел с ума, и ему будет так сложно найти себе помощников.

3. "В канун Рождества (One Christmas Eve) (2014)

Рождественский фильм "В канун Рождества" расскажет историю очаровательного длинноухого щенка, который кардинально изменил жизнь одной семьи.

По сюжету ленты, коллеги по работе Хосе и Цезарь возвращались с работы домой, как неожиданно рядом с торговым центром, который как раз закрывался, увидели коробку. В ящике сидел маленький щенок, который смотрел на них глазами, полными надежды. Также в коробке лежала записка, в которой предыдущий хозяин умолял отдать животное в добрые руки. Друзья подбросили монетку, благодаря которой решили, кто именно станет тем господином, который будет искать песику дом. По итогам жеребьевки эта судьба выпала Цезарю. Тот, не растерявшись, сразу подобрал щенку дом. Он решил подбросить его семье Блэкмор, которая жила по соседству. Он обдумал, что собаке будет хорошо с ними, поскольку там есть двое детей, которые будут ухаживать за ним.

Однако за окнами веселого дома прятался ряд проблем. Супруги Блэкмор только развелись, а мать семейства как раз готовилась к Рождеству, которое впервые за последние несколько лет должна была провести только с детьми. Малыши, увидев коробку на лестнице дома, подумали, что это подарок от отца. Они даже не догадываются, как круто изменится их жизнь после появления в ней щенка. И, что самое интересное, жизнь Цезаря, который оставил собачку на лестнице, тоже станет кардинально другой.

4. "Подарок на Рождество 2" (Jingle All the Way 2) (2014)

События разворачиваются накануне любимого всеми Рождества. Почти обычная американская семья готовится к новогодним праздникам, покупает подарки и украшает дом. Однако 8-летняя девочка Ноэль, кроме праздничных коробок и сладостей, ждет приезда отца. Для нее его появление в доме – уже признак праздника, ведь ее родители недавно развелись.

А мать сразу после разрыва отношений нашла себе другого мужчину. Теперь в жизни Ноэль появился еще один мужчина, который мечтает сделать ее счастливой – это ее отчим Виктор. Он тоже хочет угодить маленькой девочке, покупая ей все, что она пожелает. А Лорри, как настоящий мужчина и отец, постарается доказать, что он лучший и непобедимый. И чтобы сделать свою дочь самой счастливой в мире, он готов на все. Поэтому Лорри запланирует вести борьбу с мэром города, который хочет изменить правила и отменить праздничные украшения к новогодним праздникам. Что из этого получится – смотрите в фильме "Подарок на Рождество 2".

5. "Мой друг Дед Мороз" (Le père Noël) (2014)

Французский новогодний фильм расскажет историю 6-летнего Антуана, который страдает астмой, лежа дома, но не прекращает верить в чудо и Санта-Клауса. Глубоко в душе он понимает, что никогда не сможет встретить любимого зимнего господина, но продолжает искренне надеяться на это. В этом году он снова написал письмо, в котором рассказал о всех совершенных хороших делах, а также попросил прокатиться на знаменитых санях Деда Мороза. К огромному удивлению Антуана за окном неожиданно появился тот самый настоящий Санта!

Больной мальчик еще больше поверил в чудо, однако он даже не подозревал, что на самом деле под ярким костюмом героя, который якобы осуществляет мечты, скрывается преступник Виктор. Он как раз пришел ограбить дом, но его планы разрушил маленький мечтатель. Поэтому переодетый в Санту грабитель был вынужден подыграть наивному мальчику, чтобы сразу приступить к запланированным действиям. Однако Антуану оказалось слишком мало времени с Сантой, и он решил проследить за ним, чтобы узнать, где тот живет, и провести с ним больше времени. Парень, сам того не желая, станет жертвой злостного преступника, однако для них двоих неожиданное знакомство окажется интересным путешествием по чужим домам.

6. "Три Гавкотёра" (The Three Dogateers) (2014)

Новогодние праздники – это об уютной атмосфере, красивых подарках, ярких гирляндах и большом счастье в домах. Однако в каждом семейном фильме найдется тот, кто захочет разрушить такой замечательный и неповторимый момент.

В ленте "Три Гавкотёра" разрушителями Рождества станут воры, которые украли все новогодние украшения в маленьком городке, готовившемся к празднованию. Однако безжалостные грабители даже не рассматривали вариант, что помешать им смогут три собаки-мушкетера. Веселые местные собаки собираются наказать преступников, вернуть украденные ими украшения и подарить людям праздник. На их пути к справедливости тоже будет немало препятствий, например, догхантеры, однако Гавкотёры так просто не остановятся.

7. "Помощница на праздники" (Help For The Holidays) (2012)

Фэнтезийный семейный фильм "Помощница на праздники" точно подарит зрителям веру в волшебный предрождественский период, а также обеспечит новогоднее настроение.

По сюжету, Сара – мать двоих детей и жена мужа по имени Скотт. Из-за домашних обязанностей, а также суеты в своей рождественской лавке, где накануне праздников собираются километровые очереди, молодые супруги утратили дух Рождества и перестали верить в чудо. Однако, кажется, новогодний период придуман как раз для того, чтобы в обычные будни принести радость и праздник.

К семье Ван Кэмп оно пришло в виде эльфийки, которая работает в поселке Санта-Клауса и считает, что нет ничего лучше, чем создавать игрушки на Северном полюсе. Увидев несчастную молодую семью, помощница Санты решает поселить в их сердца веру в чудо, а также донести им, что новогодние праздники – это лучшее, что может случиться с ними только раз в год. Эльфийка сделает все для того, что Сара и ее дети снова убедились в том, что магия Рождества существует.

8. "Путешествие к Рождественской звезде" (норв. – Reisen til julestjernen) (2012)

Сюжет фэнтезийной ленты для детей и всей семьи разворачивается в магической стране. На одно из ее королевств темные силы наложили заклятие, которое может спасти только Рождественская звезда. Тем более, и взрослые, и дети знают, что в канун Рождества всегда случаются чудеса. Поэтому храбрая и смелая девочка Соня решает взять ситуацию в свои руки и спасти дом, пока темные силы окончательно не разрушили его. По легенде, спасителю королевства надо отыскать Рождественскую звезду и вернуть ее на небо. Только тогда заклятие прекратит свое действие. Узнав об этом, Соня отправляется в опасное путешествие. Однако ее враги всеми силами будут пытаться помешать ее благим намерениям.

9. "Человек-эльф" (Elf-Man) (2012)

Накануне уютного рождественского праздника семья Харперов попала в неожиданную ситуацию. Членам семьи срочно понадобилась помощь, и, кто, как не Санта, сможет подставить свое мужественное плечо в канун Рождества?

Однако у самого Клауса есть немало дел в новогодний период – перечитать миллионы писем, позаботиться об осуществлении желаний, обеспечить достаточное количество подарков и проследить за их изготовлением... Поэтому занятый дедушка поручает эту важную миссию своему помощнику – Эльфу. После заключения сделки вся семья останется в выигрыше, особенно ребятишки, которым очень понравился волшебный помощник. Однако со временем члены семьи Харпер откроют Эльфу его истинное предназначение, которое заключается вовсе не в помощи Санта-Клаусу. Оказывается, Эльф обладает уникальными и неповторимыми способностями, которые как раз и помогут спасти американскую семью.