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В Швеции открыли дорогу, которая заряжает электромобили

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  • 28.12.2019, 11:58
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В Швеции открыли дорогу, которая заряжает электромобили
Иллюстрационное фото

За каждый километр полотна власти страны отдали около $1,2 миллиона.

Всем хорош электромобиль, да только заряжать его долго, а никому не хочется остаться с пустым аккумулятором посреди пустой дороги. Кажется, у шведов нашлось решение. На этой неделе недалеко от Стокгольма открыли первую в мире электрифицированную дорогу eRoadArlanda: контактный рельс подпитывает машины прямо на ходу, рассказывает The Futurism.

На самом деле eRoadArlanda — это небольшой дорожный участок протяженностью всего в 2 км на трассе, соединяющей аэропорт Арланда и логистический центр. За каждый километр полотна власти Швеции отдали около $1,2 млн. Проект завязан на сообщении контактного рельса и специального приемника, который крепится к авто. Электричество подается только тогда, когда над рельсом проезжает машина. В данный момент eRoadArlanda пользуется лишь один автомобиль — грузовик шведской логистической фирмы PostNord.

Подобные решения уже не в новинку. К примеру, немцы из Siemens не первый год «колдуют» над eHighway — дорогами с контактными линиями (вроде троллейбусных) специально для грузовых автомобилей. Не так давно концепт своей подзаряжающей дороги представила и компания Qualcomm. Системы беспроводной зарядки должны появиться не только на трассах, но и на парковочных местах.

Шведский проект предусматривает не полную подзарядку аккумуляторов, а лишь их наибольшую подпитку. Однако даже эта малая порция может выручить в пути. При этом водителю не нужно останавливаться и ожидать у придорожной зарядной станции — подзаправиться можно прямо на ходу. Но на этом, пожалуй, все плюсы этого проекта и заканчиваются. Во-первых, подобные решения слишком затратные: речь идет о сотнях миллионов долларов. Во-вторых, большинству владельцев легковых электрокаров заряжающие дороги пока и не нужны. Другое дело — грузовики и автобусы: этот транспорт требует больше мощности для перемещения.

Тем не менее проекты вроде eRoadArlanda помогают делать шаг в сторону разработки авто с меньшим объемом аккумуляторов и, соответственно, меньшим ценником. Недавно мы рассказывали о практичном решении Nissan. Компания придумала, как помочь пострадавшему от землетрясения, цунами и последующей аварии на АЭС «Фукусима-1» городу Намиэ и попутно избавиться от старых аккумуляторов. Инженеры собрали из отработанных батарей уличные фонари.


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