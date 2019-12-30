Сборная Беларуси по гандболу выиграла турнир в Польше 30.12.2019, 11:20

В последнем матче они одержали победу над хозяевами турнира.

Сборная Беларуси победила команду Польши в заключительном матче "Кубка четырех наций" в Тарнуве — 25:24. Белорусы выиграли турнир, сообщает "Прессбол".

Ранее коллектив Юрия Шевцова взял верх над сборной ОАЭ (31:24) и вторым составом национальной команды Испании (30:26).

9 января стартует чемпионат Европы в Австрии, Норвегии и Швеции с участием белорусов. На групповом этапе наши соотечественники сразятся с хорватами, черногорцами и сербами.

ПОЛЬША — БЕЛАРУСЬ — 24:25 (11:15)

БЕЛАРУСЬ: Вайлупов (8), Шилович (4), Юринок (4), Королек (3), Пуховский (3), Баранов (2), Гайдученко (1).

На 33-й минуте красную карточку получил правый полусредний белорусов Сергей Шилович.

Положение команд: БЕЛАРУСЬ — 6 очков (3 игры), Испания Б — 4 (3), Польша — 2 (3), ОАЭ — 0 (3).