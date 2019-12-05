В Беларуси продолжаются суды над участниками избирательной кампании 5 5.12.2019, 12:53

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Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Власти испугались предвыборных пикетов и Встреч свободных людей.

В суде Центрального района Минска проходит рассмотрение административных дел участников предвыборных пикетов и Встречи свободных людей, состоявшихся в столице 8 и 16 ноября, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Суд также пройдет в Бресте. Там в суде Ленинского района будет рассматриваться административное дело активиста Андрея Шаренды.

Активистка Анастасия Гусева, за участие во Встрече свободных людей на площади Свободы в Минске 16 ноября получила штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей). На активистку был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Дело рассматривал суд Центрального района Минска, судья - Ю. Густыр.

По делу Гусевой опросили «свидетелей» - сотрудников ОМОНа Авраменко и Бондаря. Просматривалась видеозапись с места событий. «Свидетели» заявили, что Гусева ходила по площади и выкрикивала «Жыве Беларусь!».

Павел Северинец за участие во Встрече свободных людей на площади Свободы в Минске 16 ноября получил штраф в 50 базовых величин (1275 рублей).

Павел Северинец

На политика был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Судья - Татьяна Акавитая.

Активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк за участие в акции-шествии 16 ноября Встреча свободных людей получил штраф в 50 базовых величин (1275 рублей). На активиста был составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП. Дело рассматривал суд, судья - Иван Костян. «Свидетели» на процессе - те же, что были и на заседании по делу Гусевой: Авраменко и Бондарь.

По предварительной информации, сегодня должно быть рассмотрено дело Ольги Николайчик. Но активистку «Европейской Беларуси» успели осудить 2 декабря за акции, которые состоялись 8 ноября и 16 ноября и вынесли постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин. Судья - Викторыя Шабуня.

Суд над блогером Владимиром Цыгановичем (MozgON) перерос в стычку с милицией. Блогера судили за участие во встрече, организованной блогером NEXTA 8 ноября.

Владимир Цыганович

Перед началом судебного заседания Владимир Цыганович попытался зачитать обращение к собравшимся в зале людям. Судья Юлия Густыр перебила его, начался переполох. Юлия Густыр поднялась и вышла из зала.

Секретарь потребовала у всех покинуть зал суда. Милиционеры выталкивали людей из зала.

В коридоре Цыганович все же смог выступить перед людьми. После 20 минутного перерыва всех запустили обратно в зал на продолжение заседания. Затем снова возник конфликт с судьей, которая хотела запретить видеосъемку, и снова всех вытолкнули в коридор. В результате всех все же пустили в зал суда и с третьего раза суд начался.

Через несколько минут Цыгановича удалили из зала за «неуважение к судье». Его соратники ушли из зала вместе с блогером. В коридоре они написали жалобы на действия милиционеров, которые толкали людей.

Активист Андрей Кудик за участие во Встрече свободных людей 16 ноября получил штраф в 30 базовых величин (765 рублей). На активиста был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Дело рассматривал суд Центрального района Минска, судья - Иван Костян.

В результате блогера Владимира Цыгановича приговорили к штрафу в размере 30 базовых величин (765 рублей) по части 1 статьи 23.34 КоАП.

За «мелкое хулиганство» по 30 базовых штрафа сегодня получили молодофронтовцы Максим и Денис Урбановичи.