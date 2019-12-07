Акция за независимость продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади 26 7.12.2019, 16:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня белорусы протестовали против так называемой интеграции около пяти часов.

Сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции Беларуси и России. Акция продолжалась около пяти часов и собрала тысячи участников. Протест начался на Октябрьской площади, затем участники акции направились на площадь Независимости, где прошла импровизированная молитва возле Красного костела. Затем колонна двинулась на площадь Свободы, где участники митинга потребовали освобождения политзаключенных. Колонна вернулась на Октябрьскую площадь, где каждый желающий могу выступить в «свободный микрофон». Акция продолжилась возле памятника Янке Купале, где белорусы читали стихи классика нашей литературы. Завершился митинг на площади Якуба Коласа, где протестующие исполнили гимн БНР и «Магутны Божа».

Один из лидеров Белорусской христианской демократии призвал Завтра в Минске в 12:00 на Октябрьской площади продолжить акцию протеста против так называемой интеграции Беларуси и России:

«Дорогие друзья, акция получилась. Мы целый cветовой день держали информационную повестку и ведущие сайты. Что там делали за закрытыми дверями — мы не знаем. Но мы показали, что белорусы готовы защищать свою родину. Завтра, в 12:00, на площади Калиновского. Жыве Беларусь!»