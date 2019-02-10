Беларусь «всухую» разгромила Германию в Кубке Федераций

Беларусь «всухую» разгромила Германию в Кубке Федераций7
- 10.02.2019, 16:42
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Четвертую победу сборной принесли Виктория Азаренко и Лидия Морозова.
Белоруски Виктория Азаренко и Лидия Морозова нанесли поражение немкам Моне Бартель и Анне-Лене Гренефельд в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка федерации — 6:1, 0:6, 11:9. Сборная Беларуси еще до поединка пар обеспечила себе победу в противостоянии, сообщает «Прессбол».
Мона Бартель (81 ВТА) / Анна-Лена Гренефельд (33) — Виктория Азаренко (260) / Лидия Морозова (41) — 1:6, 6:0, 9:11
ГЕРМАНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 0:4
10 февраля
Лаура Зигемунд (104) — Арина Соболенко (9) — 1:6, 1:6
9 февраля
Татьяна Мария (67) — Александра Саснович (33) — 6:7 (3:7), 3:6
Андреа Петкович (68) — Арина Соболенко (9) — 2:6, 1:6