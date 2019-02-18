«Протесты могут вспыхнуть по всей Беларуси» 3 18.02.2019, 23:33

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Фото: «Радыё Свабода»

Катализатором вспышки недовольства может быть любое событие в любом регионе Беларуси.

Протесты брестчан против строительства китайского аккумуляторного завода не утихают уже год. Накануне возмущенные граждане вместо привычного стояния на центральной площади и кормления голубей пошли колонной по центру города. «Белсат» также вышел на улицы Бреста и спросил у прохожих, как они относятся к строительству завода и протестов против него.

Роман Кисляк, правозащитник:

«Задержали Виталия Козака и Владимира Величкина. Владимир Величкин - правозащитник, Виталий Козак - общественный активист. Их пригласили в милицию опросить, а в итоге они оттуда не вышли, их задержали. [...] Часть людей в отчаянии, людей просто не слышат. Все аргументы власть не слышит - все хорошо, все в рамках закона, все проверено. Хотя в действительности мы не можем попасть на завод и проверить, с технологической стороны безопасна ли эта продукция. [...] Протесты не прекратятся, люди стоят решительно, надо признать. Собрано 40 тысяч подписей - беспрецедентная цифра для Бреста».

Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу»:

«Наше решение приехать вызревала давно, но было важным посетить акцию, так как накануне задержали активистов - это было проявлением солидарности с задержанными. Мы должны были показать на собственном примере, что бояться нечего. [...] Катализатором взрыва недовольства может быть любое событие в любом регионе Беларуси, так как Брест не единственная точка на карте нашей страны, где существует такая напряженность. Вспыхнуть может по всей Беларуси...»