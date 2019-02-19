закрыть
19 февраля 2019, вторник, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Порошенко закрепил в Конституции курс Украины на членство в ЕС и в НАТО

1
  • 19.02.2019, 14:54

Ранее за это проголосовала Верховная Рада.

Президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал в сессионном зале Верховной Рады закон о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и в НАТО, передает корреспондент "Гордон".

По словам Порошенко, "скептики бегают по эфирам" и рассказывают, что Украину никогда не примут в НАТО, она никогда не будет членом Альянса.

"Друзья, подчеркиваю: и примут, и будет", – заявил Порошенко.

Он отметил, что "никому европейский и евроатлантический выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине".

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО", – добавил глава государства.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев