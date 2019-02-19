Порошенко закрепил в Конституции курс Украины на членство в ЕС и в НАТО 1 19.02.2019, 14:54

Ранее за это проголосовала Верховная Рада.

Президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал в сессионном зале Верховной Рады закон о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и в НАТО, передает корреспондент "Гордон".

По словам Порошенко, "скептики бегают по эфирам" и рассказывают, что Украину никогда не примут в НАТО, она никогда не будет членом Альянса.

"Друзья, подчеркиваю: и примут, и будет", – заявил Порошенко.

Он отметил, что "никому европейский и евроатлантический выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине".

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО", – добавил глава государства.