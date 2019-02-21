В Витебском университете организовали празднование Дня родного языка – русского 22 21.02.2019, 18:55

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фото из открытых источников

Почему в День родного языка все мероприятия посвящены русскому, в университете объяснить не смогли.

Сайт Витебского государственного университета имени Машерова информирует о мероприятиях, посвященных Дню родного языка. В разделе «Неделя родного языка сообщается» график событий, среди которых конкурс «Мой родной язык – русский».

График событий выглядит следующим образом, пишет nn.by.

8 февраля – подведение итогов открытого областного конкурса «Мой родной язык – русский».

19 февраля – […] иностранные студенты читают произведения русских авторов.

22 февраля – круглый стол по проблемам преподавания русского языка как родного, неродного и зарубежного.

Интересно, что сайт фонда «Русский мир» рядом с новостью о «Годе русского языка в ДНР» рапортует и об аналогичных мероприятиях в Витебске.

«В ВГУ имени Машерова стартовали мероприятия, посвященные Международному дню родного языка «Твой мир – навек моя обитель». Проект реализовывается Витебским культурно-просветительском молодежным обществом «Продвижение» при поддержке фонда «Русский мир», – говорится на сайте вуза.

Фонд «Русский мир» – это российская организация, которая выдает денежные гранты на продвижение российской повестки дня. Под культурной оберткой находится политическое содержание – в совете фонда руководители «Россотрудничества», российские политики и пропагандисты.

Как ситуацию объясняют в университете? Пока никак. 21 февраля ректор и проректоры находятся на аттестации.

Ответить на вопросы «Нашей Нивы» попыталась одна из заместителей декана филологического факультета с просьбой не называть ее имени.

«У меня родной язык – белорусский. В нашем университете разные языки звучат, есть даже студенты из Шри-Ланки. А конференцию организует кафедра мировых языков», – сказала она.

То, почему в День родного языка все мероприятия посвящены русскому, женщина объяснить не смогла.

«Все согласовано. Мой родной язык – русский», – сказала она об областном конкурсе.

В Министерстве образования утверждают, что такие вопросы тоже не к ним, а к, собственно, Витебскому государственному университету. Почему в этом университете реализует проекты фонд «Русский мир», в министерстве тоже не знают.

Также следует отметить, что ко Дню родного языка белорусский не совсем забыли: в университете был конкурс «Язык звучит. Challenge», в рамках которого предлагалось записать и выложить в «Инстаграм» под таким тегом видео с зачитывания белорусскоязычного стиха.

Конечно, призы за этот конкурс выдает не фонд «Русский мир», и даже не университет, а БРСМ.