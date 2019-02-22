Венесуэльские солдаты обстреляли сторонников оппозиции 22.02.2019, 23:18

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Фото: EP

Есть погибшие и раненые.

Первый кровопролитный инцидент произошел в пятницу в Венесуэле в районе границы с Бразилией. 22 февраля утром венесуэльские солдаты окружили пограничный пункт в деревне Кумаракапаи.

Сторонники оппозиции преградили дорогу военной автоколонне, протестуя против закрытия границы, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Reuters.

Солдаты открыли огонь, ранив не менее 12 человек. Погибла 42-летняя женщина, её муж получил тяжёлое ранение и находится в критическом состоянии.

После инцидента пропали трое солдат, по некоторым сообщениям, они были похищены. Коренные жители района, где расположено селение Кумаракапаи, поддерживают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом – он выступает за доставку иностранной гуманитарной помощи, заявляя, что многие венесуэльцы нуждаются в продовольствии и предметах первой необходимости.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро – сторонник закрытия границ, выступает против доставки помощи, прежде всего из США.