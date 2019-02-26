Минских адвокатов записали в «тунеядцы» 11 26.02.2019, 13:37

2,891

Декрет продолжает давать сбой.

Адвокаты из Минска и Минской области жалуются, что их включили в списки не занятых в экономике. «Как такое могло случиться, если мы зарегистрированы и в ФСЗН, и в налоговой?», — задаются они вопросом. В одной из постоянных комиссий по содействию занятости Минска пояснили, что «ошибки иногда случаются и, когда это выясняется, человеку приносят извинения».

В редакцию tut.by обратилась адвокат из Московского района Минска.

— Мне пришла жировка, в которой написано, что меня предварительно отнесли к гражданам, не занятым в экономике, — рассказывает девушка. — Но я стою на учете в ФСЗН и плачу налоги. Откуда данные, что я «тунеядка»?

Еще одному адвокату из Минска пришло уведомление заказным письмом.

— Я на него даже внимания сперва не обратила, подумала, что общая рассылка, людей информируют, — рассказывает адвокат. — А когда оплачивала коммуналку, в ЕРИП у меня выбило, что я включена в список граждан не занятых в экономике. Я спросила у знакомых адвокатов, оказывается не одну меня причислили к «тунеядцам».

Женщина позвонила в комиссию по содействию занятости своего района, поинтересовалась, кто предоставляет туда списки.

— Мне сказали, что сведения поступают из налоговой и ФСЗН, — говорит правозащитник. — Но ведь если адвокат состоит в адвокатском бюро, то он зарегистрирован в ФСЗН, у каждого есть свой учетный номер. Если адвокат индивидуал, то он зарегистрирован и в МНС, у него есть учетный номер налогоплательщика. Мы платим взносы, мы платим налоги, подаем декларации и всю остальную отчетность. Как из этих источников могла поступить такая информация? Кстати, рассылка уведомлений заказным письмом стоит денег. И это не три копейки. А сколько таких ошибочных отправлено?

Жировки с информацией о причислении к «тунеядцам» получили несколько адвокатов, работающих в Минской области.

В комиссиях подтверждают — ошибок много, в том числе и с адвокатами. В списки попали даже представители посольств и консульств.