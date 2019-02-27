Фотофакт: Подростку из Вилейки вручили повестку на 9 утра 28 января 2021 года 16 27.02.2019, 17:26

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Будущему призывнику всего 16.

На днях он сходил в военкомат за приписным. В военкомате не растерялись и вручили подростку еще одну бумагу — повестку на 2021 год. Теперь отец мальчика всерьез боится потерять ее или забыть.

Onliner.by позвонил в военкомат Вилейского района. Там объяснили, что это нормальная практика.

— Бывает, и на 5 лет вперед вручаем. Впервые постановка на воинский учет граждан происходит в год достижения 16 лет. Мы выдаем удостоверение призывника. С 16 до 18 лет с ними, откровенно говоря, мало что происходит. В год достижения 18 лет, который и выпадает на 2021 год, мы решаем вопрос о призыве их в армию.

— А зачем с таким запасом по времени?

— Это потом каждому повестку отправь — лишняя трата денег. А когда они к нам приходят на постановку впервые в 16 лет, тогда мы им дает повестку и напоминаем, что, когда исполнится 18, они должны будут явиться.

— Эта повестка имеет такую же юридическую силу, чтобы неявку по ней считать уклонением?

— В целом да, это будет считаться уклонением. Однако все мы люди и предполагаем, что кто-то забудет или потеряет. Процентов 70—80 приходят по таким повесткам. Остальным звоним.

— Вы давно такие повестки выдаете? И насколько повсеместна эта практика?

— Не могу сказать за других. Но мы так делаем давно. Одновременно с припиской они получают сразу и повестку на 18-летний возраст.

Минский военкомат: «Не слышали о такой практике»

— Нет, мы не слышали о такой практике. В принципе, могут вручить повестку, но в любом случае должны отправить еще одну, когда начнется призыв. Мне кажется, за два года — это скорее информационная повестка. Хотя... В документах не записано, насколько заранее мы можем вручать повестку, — сообщили в призывном отделе Минского военкомата.

— То есть теоретически можно в роддоме вручить мальчику?

— Скорее всего, подростков просто информируют о том, что в 18 лет им нужно будет прийти. В Минске такой практики я не встречала.