«Ислочь» выбила БАТЭ из Кубка Беларуси 6 14.03.2019, 18:47

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Фото ФК "Ислочь"

«Ислочь» сенсационно вышла в полуфинал Кубка страны.

«Ислочь» вышла в полуфинал Кубка Беларуси по футболу. В ответном матче 1/4 финала "волки" обыграли БАТЭ — 1:0. Победу команде из Минского района принес точный удар Дмитрия Комаровского, передает pressball.by.

ИСЛОЧЬ — БАТЭ — 1:0

ИСЛОЧЬ: Хаткевич, Шагойко, Янушкевич, Комаровский, Карпович, Макась, Тео, Концевой (Слабашевич, 56), Янсане, Адамс, Патоцкий (Быченок, 17).

Запасные: Березин, Евсеев, Руденок, Агекян, Краснов.

БАТЭ: Чичкан, Филипович (Бессмертный, 71), Яблонский, Драгун (Березкин, 83), Скавыш, Риос, Виллюмссон (Глеб, 69), Филипенко, Стасевич, Волков, Мукам.

Запасные: Свирский, Бага, Симович, Матяш.

ГОЛ: 1:0 — Комаровский (32).

Первый матч — 1:1.