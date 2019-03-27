Цифра дня: сколько денег Лукашенко «утопил» в колхозах 2 27.03.2019, 21:24

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Убыточность многих колхозов наблюдается все годы правления диктатора.

В Шкловском районе диктатор снова напомнил об убыточных хозяйствах. По его словам, в стране сегодня 20-25% «слабых хозяйств», без которых мы можем обойтись в производственном плане. По данным Белстата за январь 2019-го, убыточными являются 13,7% сельскохозяйственных организаций с господдержкой и 55,9% не имеющих таковой, пишет «Салiдарнасць».

Скандал на ферме в «Слижах», а также вышеупомянутая статистика заставляет лишний раз вспомнить, сколько государство годами вкладывает в сельское хозяйство. Процитируем январскую статью экономиста Леонида Злотникова в «Экономической газете»:

— За последние 20 лет в развитие сельского хозяйства вложено около $ 50 млрд — больше, чем в любую другую отрасль национального хозяйства. Но хроническая убыточность многих сельскохозяйственных предприятий наблюдается практически все годы независимости Беларуси. Все эти годы они продолжают существовать благодаря «прощению» долгов: их «списанию» инфляцией (за годы независимости цены в Беларуси выросли в миллиард раз!), спонсорской помощи предприятий других отраслей и организаций, переводу их на другие субъекты хозяйствования.

Например, в 2017–2018 гг. на бюджеты местных органов власти перевели долги АПК на $ 1 млрд.