Герои протеста против аккумуляторного завода в Бресте: кто они? 2 31.03.2019, 20:41

Уже больше года продолжается брестский протест против аккумуляторного завода.

Завод должен был заработать в конце прошлого года, позже «АйПауэр» обещал выпустить первый аккумулятор в марте, но уже известно, что это не произойдет в ближайшее время. То есть, противники завода протестуют не зря, пишет «Белсат». Кто эти люди?

Демьян Лепясевич

Главная сильная сторона Лепесевича – хорошее знание технологии производства. Это он разнес команду бизнесмена Виктора Лемешевского и чиновников на единственной публичной встрече с общественностью в Тельмах в начале прошлого года, прибив оппонента фактами. Демьян пользуется большой популярностью у активистов протеста. Инициативная группа даже планирует выдвинуть его кандидатом в президенты Беларуси. За свою деятельность он подвергался репрессиям со стороны властей – однажды милиция забрала его прямо из дома, несколько дней Демьян Лепесевич провел в ИВС, а затем получил штраф.

Дмитрий Бекалюк

Житель элитного поселка Стимово стал одним из главных лиц протеста с первых его дней. Он делает большой кусок работы, который не всегда виден сразу – например, переписывается с чиновниками. Хорошее образование и знание иностранных языков позволяет вынести вопрос строительства аккумуляторного завода далеко за пределы Беларуси. Также Бекалюк делает много организационной работы и не стесняется быть публичным лицом во время различных встреч, конференций и комментариев для СМИ.

Юлия Зубик

В движение против строительства завода Юлия Зубик со своим мужем Игорем пришла вынужденно – аккумуляторный завод виден из окон их дома в деревне Хабы. Семья вынуждена была начать бороться за свое право жить и дышать чистым воздухом. Юлию задерживала милиция, ее судили, но, несмотря на преследование, она продолжает активную работу в инициативной группе против строительства завода.

Татьяна Фесикова

Если Лепесевич – эксперт в технических деталях строительства завода, то Татьяна Фесикава – медик, и все последствия работы аккумуляторного завода она знает именно со стороны вреда здоровью. Очевидно, что ее знания опасны для властей. Из-за участия в инициативной группе они потеряла работу в государственной больнице, ее задерживали вместе с Юлией Зубик, судили и штрафовали, но она продолжает выступать против завода.

Алесь Абляк

Алесь переехал в Брест из Борисова, но активно включился в борьбу, чтобы Брестчане дышали чистым воздухом. Белорусскоязычный активист вносит в протестное движение национальные белорусские ценности.

Роман Кисляк

Давно работает правозащитником, и с первых дней протеста помогает кампании. На нем – юридическая помощь, подача заявок в органы власти и работа со СМИ.

Сергей Петрухин и Александр Кабанов

Активисты и блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов освещают протест на своих каналах «Народный репортер» и «Ютуб депутаты». Они собирали подписи против строительства завода, а когда принесли на площадь растяжку «Нет заводу АКБ», были задержаны и наказаны сутками и штрафами. Задержания Петрухина и Кабанова уже никого не удивляют, так как они происходили не единожды. На обоих блогеров были заведены уголовные дела.

Константин Астапук

Константин – тот самый человек, который был задержан в костюме лиса, несколько раз оказывался в ИВС, а один из руководителей брестской милиции угрожал его утопить в Мухавце. До сегодняшнего дня Астапук – активный участник протеста.

Моисей Мазько

Он является членом инициативной группы против завода, заставляет власти отвечать на свои обращения, ведет переписку, дает комментарии СМИ.

Ирина Селицкая

Активная участница протеста, собирала подписи против строительства завода, член инициативной группы, занимается в том числе подачей документов в суд и органы власти.

Виталий Казак

Активно участвует в общественной жизни Бреста, в том числе и в протесте против завода. Задерживался вместе с Кабановым, Петрухиным и Статкевичем. Был оштрафован. Перед Новым годом милиция задержала Виталия, который собирался на традиционную акцию кормления голубей в костюме Деда Мороза – в то воскресенье активист до площади так и не добрался.

Владимир Величкин

Еще один правозащитник, который мониторит протест, работает с прессой. За освещение протеста задерживался милицией, провел сутки в ИВС.

Юлия Ничипорук

Та самая молодая мать, которая получила штраф только за то, что ее дети слепили снеговика, которого украсили наклейкой против завода.

Дмитрий Андросюк

В протестном движении – с самого начала, занимался сбором подписей против строительства и даже пробежал полумарафон в футболке против завода.