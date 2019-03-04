Фотофакт: Белорусы на конференции по правам человека в Чикаго под национальным флагом 1 4.03.2019, 13:24

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Мероприятие организовала всемирно известная правозащитная организация Amnesty International.

Белорусы поддержали конференцию по правам человека, прошедшую в США, в Чикаго, с 1 по 3 марта, которую организовала всемирно известная международная правозащитная организация Amnesty International, передает «Радыё Рацыя».

В этом мероприятии приняли участие представители разных стран, которые освещали основные проблемы своего региона. Так белорусы затронули такие проблемы, как отсутствие демократии в стране, отсутствие свободы слова и свободы СМИ, преследование инакомыслящих.

Так же была поднята проблема того, что судебная система в Беларуси не имеет независимости и подвержена политическому вмешательству.