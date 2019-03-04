Провал путинской эпохи 4 4.03.2019, 19:42

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Народ и руководство России находятся в противоположных трендах.

Повышение пенсионного возраста является основным провалом путинской эпохи. Точку невозврата к прежней стабильности гарант самостоятельно прошел 29 августа 2018 года, когда принародно поддержал тему 65\63, сообщает Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Руководство страны не в состоянии предложить актуальную повестку: отсутствуют новые реальные цели, Кремль не конструирует объективное видение будущего. «Слишком поздно, слишком мало» – такими словами можно передать отношение граждан к текущим инициативам власти.

Народ и руководство страны находятся в противоположных трендах. Россияне обрели внутренний локус контроля, повысивший их ответственность за себя и за процессы происходящие в стране. В это время верховная власть находится под влиянием внешнего локуса, открещиваясь от своей ответственности перед гражданами, обвиняя во всех грехах внешних врагов и санкции, пытается отгородиться ото всех проблем в государстве, ставя между собой и обозленным народом чиновников-громоотводов местного значения.

Кремль переводит формат социального государства на рельсы «управляющей компании Путин&Со», предоставляющей «за дорого» услуги по охране внутреннего и внешнего периметра, по поставке газа, электричества, тепла, воды.

Руководство страны предлагает народу овладеть долгосрочной стратегией жизненного поведения, понижающей адаптации – жить трудно, но все еще можно терпеть, толкая граждан смириться и приспособиться к ухудшающимся шестой год подряд обстоятельствам. При этом Кремль, стимулируемый чиновниками верхних этажей власти и силовиками, кормовая база которых сократилась до критических значений, вывел эффективную формулу: люди – «новая нефть». И теперь пытается отжать всех до состояния жмыха.

Социологи фиксируют накопленный негативный потенциал психической энергии масс. Как мы писали ранее, масштабность процесса перелома в общественном сознании сходна с периодом развала Союза – многие параметры тогда и сейчас находятся на одном уровне.

Текущий момент также сравнивают и с 2011 годом. В феврале-марте 2011 социологами были отмечены процессы, которые вылились в протесты конца 2011 года. Тогда возмущение народа больше фиксировалось в Москве, Питере и в меньшей степени в городах-миллионниках. Сейчас же протестные настроения по стране распределены более равномерно: задействованы и областные центры, средние и малые города. Даже на селе, где обитает основной электорат Путина, этот показатель достигал уровня 22% еще в ноябре 2018 («Левада-центр»).

Проблема для Кремля заключается в том, что уже девять месяцев уровень личного и общественного протеста находится на высоком уровне.

Так, если в 2011 году повышение недовольства народа в начале года только до 22-23% вызвало массовые протесты конца 2011 года, то с июня 2018 года уровень протестной активности постоянно фиксировался в промежутке от 25% и 31%. На конец февраля 2019 уровень личного и общественного протеста соответствует 28%.

Всем, в том числе и верховной власти, понятно, что обращение Президента 20 февраля не вызвало требуемого отклика в обществе. Граждане научились отделять путинских «мух от котлет» и отказываются верить в мифические социальные блага, нарисованные Президентом на экранах в Гостином дворе. Декларируемая «щедрость» с барского стола для нации является, по факту, иммитациями, этим людей не купить. Серьезно просевший социально-экономический фундамент и разорванный социальный контракт не дадут Кремлю опереться на народ. Уже сформированные негативные глубинные явления войдут в открытую фазу. Мы вступили в период серьезных трансформаций.