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The Prodigy назвала причину гибели вокалиста Кита Флинта

  • 4.03.2019, 22:15
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Кит Флинт

Музыкальная группа разместила информацию в соцсетях.

Вокалист музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в официальном аккаунте музыкальной группы в Instagram. Сообщение в социальной сети подписано участником группы Лиэмом Хоулеттом, сообщает РБК.

«Новости действительно правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил жизнь самоубийством на выходных. Я в шоке, чертовски зол, растерян, у меня разбито сердце», — написал он.

Ранее стало известно о том, что тело 49-летнего музыканта нашли в его доме в английском графстве Эссекс. К моменту приезда полиции Флинт был уже мертв. Правоохранители не стали уточнять, при каких обстоятельствах умер Флинт, но отметили, что они не считают причину смерти подозрительной.


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