На границе Индии и Пакистана произошел еще один воздушный бой 1 5.03.2019, 9:09

Иллюстрационное фото

Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан.

Вечером в понедельник, 4 марта, истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

Инцидент произошел возле города Биканер в штате Раджастхан, передает агентство ANI.

Сообщается, что беспилотник мог проводить разведку вблизи индийских военных позиций в пустыне.

Обломки беспилотника упали на территории Пакистана.

Напомним, что утром 4 марта Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир.

Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности Индии.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. Армия и пограничные силы Индии приведены в полную боевую готовность.