В минском метро мужчина упал между вагонами поезда 9.03.2019, 10:05

Инцидент произошел на станции метро "Пушкинская".

В минском метро мужчина упал между вагонами поезда вечером 8 марта, сообщил БелТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Инцидент произошел на станции метро "Пушкинская" в 20.43.

"На станции между вагонами состава упал мужчина", - сказал Андрей Дроб.

По его словам, с контактного рельса было сразу же снято напряжение, пассажира с путей достали и передали прибывшей на станцию бригаде скорой помощи. Движение поездов было восстановлено в 20.48.