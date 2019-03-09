В минском метро мужчина упал между вагонами поезда
- 9.03.2019, 10:05
Инцидент произошел на станции метро "Пушкинская".
В минском метро мужчина упал между вагонами поезда вечером 8 марта, сообщил БелТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Инцидент произошел на станции метро "Пушкинская" в 20.43.
"На станции между вагонами состава упал мужчина", - сказал Андрей Дроб.
По его словам, с контактного рельса было сразу же снято напряжение, пассажира с путей достали и передали прибывшей на станцию бригаде скорой помощи. Движение поездов было восстановлено в 20.48.