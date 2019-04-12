Свободу Статкевичу! Свободу Северинцу! 26 12.04.2019, 8:58

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Фото: Сергей Балай

Лукашенко в панике.

Пресс-служба Белорусского Национального Конгресса, распространила текст заявления в связи с последними событиями в Беларуси, сообщает Charter97.org.

Накануне молебна за жертв сталинских репрессий, прошедшего в центре Минска, возле главных христианских святынь страны 7 апреля, спецслужбами были похищены и брошены за решетку лидеры и активисты белорусской оппозиции.

9 апреля на 15 суток арестовали Николая Статкевича. Лидера Белорусского Национального Конгресса обвинили в призыве к молитве. Его пытались осудить без свидетелей, привезя в суд втайне от родственников и журналистов.

8 апреля суд Минского района приговорил к аресту на 15 суток Павла Северинца. Политика обвинили в том, что он препятствовал уничтожению крестов на месте расстрелов в Куропатах.

Ранее были похищены активисты Максим Винярский, Ольга Николайчик и Нина Богинская. Более трех суток никто не мог получить достоверной информации об их местонахождении, дате и времени суда. Ольгу Николайчик и Нину Богинскую приговорили к крупным штрафам, а Максима Винярского — к аресту на 13 суток.

Лукашенко, по приказу которого были уничтожены около ста крестов на месте захоронений жертв репрессий, знает, что о нем думают белорусы и чувствует, что теряет власть. Безумные поступки — лишнее свидетельство его неуверенности и растерянности. Загнанного в угол слабого престарелого правителя приводят в панику сотни людей, которые собрались помолиться в центре Минска. Он боится даже собственных решений, поэтому погром в Куропатах начался ранним утром, а похищенных политиков и активистов пытались осудить тайно.

Но самый большой страх у диктатора вызывают предстоящие выборы и лидеры, которые заявили о своем участии в них — Николай Статкевич и Павел Северинец. Их арест — это всего лишь попытка мелкого шулера хотя бы на некоторое время избавиться от наиболее опасных противников.

Арест Николая Статкевича и Павла Северинца — тест для всех сторонников перемен в Беларуси. Сможем защитить наших лидеров — сможем добиться свободы для себя и для своей страны.

Свободу белорусским политзаключенным!

Свободу Николаю Статкевичу!

Свободу Павлу Северинцу!