Николай Статкевич обратился к участникам молебна на площади Свободы 12 7.04.2019, 12:21

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Николай Статкевич

Политик призвал белорусов быть мужественными.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич передал через сайт Charter97.org обращение к участникам акции-молебна на площади Свободы в Минске:

«К тем, кто пришел на площадь Свободы.

Если вы читаете эти строки, значит я уже арестован.

За мной постоянно следят. И часто арестовывают перед важными событиями, так как боятся, чтобы я не был вместе с вами на Площади.

Вот и сейчас с субботы к традиционной гэбистской наружки у дома добавились еще два автобуса с ОМОНом и несколько машин с милицией. Что ж, сегодня мне не удалось прорваться к вам. Но свобода и судьба страны не должны зависеть от свободы одного человека.

Теперь есть только один путь, чтобы сделать бессмысленными превентивные аресты, чтобы обрести нашу общую свободу.

Нужно, чтобы вместо одного заключенного на Площадь выходили сотни и тысячи новых людей. Чтобы на Площади рождались новые лидеры.

Будьте мужественными. Беларусь станет свободной только тогда, когда мы будем бороться за ее свободу.

Жыве Беларусь!»

Как сообщила находящая возле Свято-Духова Кафедрального собора Марина Адамович, ее мужа Николая Статкевича недалеко от дома задержала милиция, когда они вместе направлялись к месту молебна. На вопрос, какая причина задержания, милиционеры ответили: «Ну вы же призывали молиться».

На площади Свободы также зачитали обращение Николая Статкевича, с которым он собирался выступить во время молебна:

- Мы разобщены. Поэтому лукавый главарь делает с нами, что ему угодно.

Мы успокаиваем себя, когда труженикам платят жалкие гроши, на которые невозможно прожить - нам же платят больше.

Когда повышают пенсионный возраст и почти не повышают нищенские пенсии - нам же еще далеко до пенсионного возраста.

Когда обкладывают поборами безработных - у нас же есть официальная работа.

Когда отнимают детей из бедных многодетных семей (а большинство многодетных становятся бедными) - у нас же нет столько детей.

Когда «правоохранители» измываются над попавшими в их руки - нас же еще не трогали.

Когда во время Крестопоклонной недели Великого поста лукавый правитель, который (вы заметили?) никогда не крестится в храмах, оскверняет главный символ христианской веры - мы же не ходим в церковь.

Никто другой не принесет нам освобождение от преступника у власти, не подарит нам достойной жизни - ни Путин, ни НАТО. Нам придется решить этот вопрос самим. А для начала надо понять - мы единый народ. И беда у нас общая - мы попали под власть лукавого.

Все мы братья и сестры в этой общей беде. Боль и унижение каждого - это всеобщая боль. И осквернение христианского креста - это оскорбление всего нашего народа, нашей памяти, наших предков. Это оскорбление каждого из нас.

Сегодня я предлагаю совместную молитву за избавление от лукавого.

Кто не знает: «...избавь нас от лукавого» - это окончание Христовой молитвы «Отче наш».

Когда нас соберется достаточно, молитва непременно поможет.

Мы - один народ. Только вместе мы сможем вернуть себе свободу и достоинство.

Слава Иисусу Христу!

Жыве Беларусь!

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.