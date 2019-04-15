«Сносят кресты и упоминают при этом праздник Пасхи?!» 12 15.04.2019, 9:16

3,340

Фото: Белапан

Молебен в защиту страны и веры пройдет в понедельник в 18-00 возле администрации Лукашенко.

Об этом объявила партия «Народная Грамада», которая входит в состав Белорусского Национального Конгресса.

«Призываем тех, кто не хочет больше терпеть безумные поступки правителя-самодура, собраться в понедельник 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38). Вместе помолимся за избавление нашей страны от лукавого, и за здравие брошенных за решетку защитников веры – Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского», - говорится в обращении партии.

Инициатива вызвала отклик в Сети. Приводим комментарии читателей Charter97.org.

«Придём! Беларусы придут!»

«Пане, Езу! Пане, Хрыстэ! Збаў Беларусь ад лукавай сатанiнскай ваты!»

«Давно пора выкурить мелкого беса оттуда».

«Куропаты - это незабываемое прошлое. Кресты там - это настоящее, это память, это дань успокоения усопшим. Снос крестов - это попытка уничтожения памяти предков, невинно убитых сотрудниками НКВД, форму которых любит носить министр МВД Шуневич. Его подчиненные и курировали снос крестов в крестопоклонную неделю Великого поста перед Пасхой. Что это? Мистические, сакральные действия Лукашенко, Шуневича для сохранения своей власти.

Они исповедуют культ Сатаны. Совершен огромный грех и спасения им уже не будет. Покаяния они не совершат. Народ, истинно верующий, и просто люди их никогда не простят».

«Лукашенко прогонит если не народ, то хороший экзорцист».

«Брест, Витебск и т.д.! Это что касается не только одного Минска. Батюшки, где вы? Не убивайте в вас веру... Я приду к вам и задам этот вопрос Почему вы молчали?! Господи, спаси нас от Лукавого».

«В Минске около 2 миллионов населения! Да выйди на молитву каждый сотый и через два часа уверенно начнутся перемены!»

«Надо выходить 15-го апреля. Иначе лукомольцы и другие бесы снесут все Кресты».

«Белорусы, пока вы сами не начнёте действовать, вам никто не поможет, ни Бог, ни Запад, а тем более ни Восток. Так что вперёд, волю в кулак, страх в зад и всей белорусской мощью сметать этих придурков при власти. И вымести страну так, чтобы эта коммуноколхозная гидра больше никогда не возродилась».

«Все жители Беларуси должны знать о новом молебне в Минске в понедельник в 18 часов. Тогда все верующие смогут помолиться в это же время у себя на местах, потому что не каждый может приехать в Минск. И помочь донести до всех эту информацию должны все независимые СМИ и местные газеты! Очень важно, чтобы молились одновременно тысячи-миллионы людей, молились в один и тот же момент, желая одного и того же, направляя свои мысли в одну и ту же точку и вкладывая в свои молитвы как можно больше эмоций. Синергетический эффект сделает своё дело».

«Посмотрите на брестчан! Они в авангарде протестов. Люди, будьте солидарны, как брестчане! Только единство и солидарность - наша сила. Все, кто хочет перемен, объединяйтесь!»

«Давно пора с вилами в руках на Площадь, а не на молебен. Всеобщая и бессрочная забастовка была бы куда эффективнее молебна».

«Пора менять лысую резину!»

«Крест - символ защиты от Зла! Все кресты в Куропатах были освящены и поставлены тем многим тысячам безымянным беларусов, поляков, евреев, русских, татар, которые были зверски умерщвлены не фашистами, а своими. Только на них была форма НКВД, та форма, которую пытается реабилитировать лукашенковский министр Шуневич.

Куропаты - не просто кладбище, а созданный людьми народный мемориал и кресты устанавливались по строго утверждённому плану по мере накопления пожертвований, т.е. в создании мемориала принимало участие большое количество людей».

«7.04.сколько людей пришло к Храму, а ведь по большому счёту должно было быть в разы больше, только в том случае они прекратили бы сносить кресты. То, что они сейчас продолжают это варварство, это на совести тех, кто сидит на диване и митингуют «как правильно и как надо». Где вы все были 7.04, люди???»

«Власть совершила смертный грех, повторив физическое убийство граждан Беларуси в 30-ые гг. смертью нравственной, духовной крестов на их братских могилах в 2019 г. Тем самым показала, что готова всё повторить. Будем ждать, когда они решатся?»

«Лукавый, угомонись, или народ точно проклянет тебя и весь твой род!!!»

«Спасибо митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, что выступил против этого антихристианского мерзкого сноса крестов, которое творят лукашенковские безбожники в Куропатах. Вечная память невинно убиенным людям которые лежат в земле в Куропатах. А палачам НКВД и их нынешним последователям, которые сносят кресты - гореть им в аду. До чего же низко опустились эти мерзкие чиновники, которые дали приказ о сносе крестов! Вы оскорбили чувства всех верующих христиан и за это с вас, мрази, будет спрос ещё при вашей никчёмной жизни. Всем воздастся по делам их».

«Сносят кресты и упоминают при этом праздник Пасхи?! Полная духовная деградация. В народе таких называют нехристями. Такие за власть и деньги и мать родную продадут. Оправдание всегда готово. И откуда в Беларуси взялась эта погань?»

«Очевидно, что удерживающие власть объявили народу войну. Если еще вчера думалось, что негодяи уже достигли дна в своей мерзости, то сегодня они пошли дальше: ломали и уничтожали память под прикрытием заградотряда из подростков. Очевидно также, что они пойдут на все, чтобы удержать власть. Значит, ждут и готовятся к массовым протестом. Каждый должен в меру своих сил и возможностей сделать так, чтобы ожидания не были напрасны».

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.