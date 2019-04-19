Ошмянские футболисты обновили логотип на основании герба времен Речи Посполитой

Ошмянские футболисты обновили логотип на основании герба времен Речи Посполитой1
- 19.04.2019, 8:10
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Символом клуба стал герб 1792 года.
Белорусский футбольный клуб «Ошмяны-БГУФК» представил свой новый логотип, созданный перед стартом сезона 2019 года, сообщает «Белсат».
Как сообщили в клубе, круглая форма нового логотипа и серебряный цвет, которым отделан его контур, взятые из первого исторической изображения герба города 1792 года.
«Символ команды сохраняет основные элементы герба Ошмян и выполнен в традиционном красно-сине-белым сочетании цветов, которые сегодня являются неотъемлемой частью города, его жителей, ценностей и истории», - отметили в команде.
Разработкой новой эмблемы «Ошмяны-БГУФК» занимался дизайнер и разработчик клубного стиля Алексей Янушевский, который подарил логотип города и команде.