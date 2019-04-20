Какие традиционные блюда должны быть на столе на Католическую Пасху 20.04.2019, 15:19

1,208

Праздничный стол имеет глубокий символизм.

Традиционные блюда католической Пасхи – это разнообразная пасхальная выпечка, салаты из зелени и мясные блюда. Давайте же разберемся, что именно должно быть на столе в этот светлый день, пишет smak.ua.

Как и у православных, у католиков Пасхе предшествует Великий пост и следующая за ним Страстная неделя, начинающаяся Вербным воскресеньем. В течение всей Пасхальной недели верующие посещают богослужения в костелах, а во время ночной службы возжигают Пасхал – особую свечу, которая является символом Христа и Света Божьего.

Традиционные блюда католической Пасхи

В воскресное утро, после праздничного богослужения, католики завтракают всевозможными блюдами из яиц – крашеными и сваренными вкрутую яйцами, омлетом, яичницей.

Очень популярны фаршированные яйца с разнообразными начинками.

На стол подают также пасхальную выпечку, супы, салаты из свежих овощей и мясные блюда, например, из баранины. На гарнир едят запеченный картофель, зеленый горошек с беконом или тушеные весенние овощи.

Пасхальная выпечка католиков

В каждой европейской стране есть свой рецепт пасхальной сдобы. И если мы готовим куличи и творожные пасхи, в Италии к празднику пекут коломбу и панеттоне; в Польше – мазурек; в Британии – горячие крестовые булочки и торт Симнель; на Мальте – фиголли; в Греции – особую пасхальную косу с крашенками. На католическую Пасху делают и несладкие пироги: они очень популярны в Испании и Италии. Например, это торта Паскуалина – итальянский пирог со шпинатоми творогом.

Символы католической Пасхи

Кролик на Западе – не менее важный атрибут Пасхи, чем раскрашенные яйца. Он символизирует плодородие и весну. Именно кролик приносит хорошим детям подарки на Пасху. В Европе и Америке, кроме всевозможных кексов и пирогов, на Пасху традиционно пекут печенье в виде кроликов.

Пасхальный ягненок – еще одна традиция католического пасхального стола. Пасхальный ягненок символизирует Иисуса Христа и его искупление своей смертью грехов человечества. Пообедать на католическую Пасху можно жареным пасхальным ягненком или просто испечь кулич в форме ягненка.

Перед Пасхой хозяйки не только готовят праздничную еду, но и украшают дом букетами первоцветов, например, нарциссами и крокусами. Эти растения в католической традиции символизируют воскрешение и новую жизнь.