В Бресте перед Пасхой опять задержан активист Дмитрий Бекалюк 4 27.04.2019, 14:14

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Дмитрий Бекалюк

Куда его увезли – неизвестно.

Сегодня около 11.30 в Бресте задержан один из лидеров инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом Дмитрий Бекалюк. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

По словам Кисляка, активиста задержали возле дома, когда он на велосипеде вместе с ребенком возвращался из магазина. К нему подошли три человека в спортивных костюмах и посадили в “Ауди”. Бекалюк успел написать сообщение, что мужчины представились сотрудниками Ленинского РОВД.

Куда увезли Бекалюка, уже несколько часов неизвестно. Адвокат не может его найти, жена обзвонила все РОВД, там ей заявили, что Дмитрия Бекалюка у них нет.

“Это насильственное исчезновение. Его задержали сотрудники предположительно Ленинского РОВД и в настоящее время скрывают факт задержания и место его нахождения. От таких неправомерных действий всегда сильно страдают родственники задержанного”, – прокомментировал ситуацию Роман Кисляк.

По предварительной информации, он задержан как лицо, в отношении которого ведется административный процесс.

За апрель это уже четвертое задержание Бекалюка. Вечером 7 апреля он пошел в Ленинский РОВД в качестве свидетеля по административному делу активистки Татьяны Фесиковой. Хотя Бекалюк предупреждал милицию о том, что по семейным обстоятельствам придет на 5 часов позже, чем указано в повестке, на него составили протокол за неявку и отправили в ИВС. Там он провел почти сутки, а потом его еще оштрафовали на 1 базовую.

Второй раз его задержали 14 апреля на площади Ленина во время кормления голубей. Доставили в РОВД, но оттуда скорая увезла его в больницу. Через несколько дней ОМОН забрал его в здании суда Ленинского района, когда Бекалюк вышел с суда по делу Сергея Петрухина. В РОВД ему опять понадобилась помощь медиков, активиста положили в больницу.

Дмитрий Бекалюк является одним из лидеров инициативной группы, которая больше года говорит о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта по строительству аккумуляторного завода в Брестском районе. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники завода АКБ кормят голубей и тем самым выражают свой протест. За это десятки человек не раз задерживали и наказывали штрафами. Власти заявляют, что завод безопасен и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.