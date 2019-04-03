закрыть
3 апреля 2019, среда, 20:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Появилось видео из минского метро с новым поездом

5
  • 3.04.2019, 18:50
  • 2,490
Фото с сайта TUT.by

Первый поезд метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск с завода 1 апреля.

В твиттер-канале «Мінскае метро» появилось видео с новым поездом Stadler.

Первый поезд метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск с завода 1 апреля. Перевозили состав железной дорогой, в ту же ночь он спустился в депо.

Поезда начнут эксплуатироваться осенью 2019 года.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип