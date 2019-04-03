Появилось видео из минского метро с новым поездом 5 3.04.2019, 18:50

2,490

Фото с сайта TUT.by

Первый поезд метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск с завода 1 апреля.

В твиттер-канале «Мінскае метро» появилось видео с новым поездом Stadler.

Первый поезд метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск с завода 1 апреля. Перевозили состав железной дорогой, в ту же ночь он спустился в депо.

Поезда начнут эксплуатироваться осенью 2019 года.