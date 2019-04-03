Появилось видео из минского метро с новым поездом

Появилось видео из минского метро с новым поездом5
- 3.04.2019, 18:50
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Первый поезд метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск с завода 1 апреля.
В твиттер-канале «Мінскае метро» появилось видео с новым поездом Stadler.
Первый поезд метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск с завода 1 апреля. Перевозили состав железной дорогой, в ту же ночь он спустился в депо.
Поезда начнут эксплуатироваться осенью 2019 года.
Говорят очевидцы:— Мінскае метро (@MinskMetroNet) 3 апреля 2019 г.
" Не слышно колёс " pic.twitter.com/gdSrDLLDZY