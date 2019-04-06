Как выглядит Беларусь на карте госдолга стран мира 2 6.04.2019, 18:21

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Соотношение госдолга Беларуси к ВВП на карте обозначено 53%.

Ресурс howmuch.net визуализировал состояние государственного долга во всем мире, пишет "Ежедневник". Для этого были использованы последние данные МВФ (за октябрь 2018 г.).

На карте представлено соотношение долга к ВВП между странами. При этом государства с большими соотношениями кажутся большими, более красными и ближе к центру изображения. Страны с наиболее значительными долговыми проблемами помещены в центр, позволяя увидеть, какие из них с большой вероятностью будут иметь существенные проблемы в перспективе.

Соотношение госдолга Беларуси к ВВП на карте обозначено 53%.

Как известно, cуммарный внешний долг Беларуси составляет более 40 миллиардов, что составляет около 80% от ВВП страны.