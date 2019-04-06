закрыть
6 апреля 2019, суббота, 19:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Как выглядит Беларусь на карте госдолга стран мира

2
  • 6.04.2019, 18:21
  • 1,421

Соотношение госдолга Беларуси к ВВП на карте обозначено 53%.

Ресурс howmuch.net визуализировал состояние государственного долга во всем мире, пишет "Ежедневник". Для этого были использованы последние данные МВФ (за октябрь 2018 г.).

На карте представлено соотношение долга к ВВП между странами. При этом государства с большими соотношениями кажутся большими, более красными и ближе к центру изображения. Страны с наиболее значительными долговыми проблемами помещены в центр, позволяя увидеть, какие из них с большой вероятностью будут иметь существенные проблемы в перспективе.

Соотношение госдолга Беларуси к ВВП на карте обозначено 53%.

Как известно, cуммарный внешний долг Беларуси составляет более 40 миллиардов, что составляет около 80% от ВВП страны.


популярное за неделю

Мнение

Узлёт Генадзя Карпенкі
Узлёт Генадзя Карпенкі Аляксандр Кур’яновіч
Нельзя сейчас оставаться в стороне
Нельзя сейчас оставаться в стороне Наталья Радина
Защитим веру наших предков
Защитим веру наших предков БНК
Бесы очень боятся знамения Креста Господня
Бесы очень боятся знамения Креста Господня Сергей Лепин