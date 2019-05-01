Кто такой Мезенцев: шесть фактов о новом после России в Беларуси 6 1.05.2019, 7:59

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Дмитрий Мезенцев

Фото: Илья Питалев

Журналисты дополнили информацию о послужном списке Дмитрия Мезенцева.

Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Беларуси. Им стал Дмитрий Мезенцев, до этого занимавший пост члена Совета Федерации.

Сайт tut.by собрал шесть интересных фактов о новом после России.

Работал в избирательной кампании Путина

Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде. Там же окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал мастером цеха в одном из депо Октябрьской железной дороги, был заведующим орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ. Во время службы в армии был сотрудником армейской печати. С января 1988 года — член Союза журналистов СССР.

В начале 1990-х годов стал председателем комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга. Интересно, что в этот же период комитет по внешним связям мэрии возглавлял Владимир Путин. После поражения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на выборах 1996 года Мезенцев переехал в Москву и занял пост заместителя председателя Государственного комитета Российской Федерации по печати.

В ноябре 1999 года Мезенцев стал президентом Центра стратегических разработок, который обеспечивал избирательную кампанию Владимира Путина в 2000 году.

В 2002 году Дмитрия Мезенцева назначили представителем в Совете Федерации от Администрации Иркутской области, в январе 2004 года — заместителем председателя Совета Федерации, где он курировал информационную политику и экономические вопросы.

Через семь лет Мезенцев стал губернатором Иркутской области. Кроме того, Дмитрий Мезенцев был председателем правления Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.

Мог возглавить Первый канал

В 2004 году Мезенцеву прочили пост директора Первого канала, но назначения так и не последовало.

Пытался баллотироваться в президенты РФ

Дмитрий Мезенцев даже пытался участвовать в выборах на пост президента России в 2012 году. В кандидаты его выдвинул Профсоюзный комитет Восточно-сибирской железной дороги РЖД. Но ЦИК России отказал Мезенцеву в регистрации, так как после отбраковки части подписных листов у него оказалось недостаточно подписей.

В 2012 году ушел с поста губернатора в отставку по собственному желанию, и до 2015 года занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. В 2016 году стал членом Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Сахалинской области.

Психолог

Дмитрий Мезенцев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук на тему «Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности». С 2009 года он возглавляет кафедру политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Попал в скандал из-за опоздания на самолет

В 2011 году с Дмитрием Мезенцевым произошел курьез в аэропорту Иркутска. 8 июня Мезенцев, будучи губернатором Иркутской области, опоздал на самолет регулярного рейса «Аэрофлота» Иркутск — Москва, из-за чего рейс задержали на час работники аэропорта. Как потом уверял Мезенцев, он таких распоряжений не давал.

Позже появилась аудиозапись переговоров между экипажем самолета и наземными службами. Командир экипажа получил распоряжение от диспетчера отложить вылет. «Подъедет первое лицо, потом будете запускаться», — сказал он. На это пилот заявил: «А давайте первое лицо поедет на своем личном самолете, а я вожу пассажиров, и у нас рейс регулярный. Пожалуйста, пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет, и тогда оно будет летать с нами». Но диспетчер из аэропорта самолет не выпустил.

По факту задержки рейса транспортная прокуратура назначила проведение проверки, в результате которой задержка авиарейса диспетчером была признана незаконной. Губернатор Мезенцев извинился перед пассажирами авиарейса, пояснив при этом, что причиной опоздания стало заседание Законодательного собрания Иркутской области, где обсуждался отчет по работе правительства региона, которое нельзя было пропускать, так как оно входит в список обязанностей губернатора. Литерным рейсом губернатор не стал пользоваться, поскольку это слишком дорого для бюджета региона.

Встречался с Лукашенко

Как оказалось, новый посол Беларуси в России знаком с правителем Беларуси — и даже встречался с ним в Минске.

«Работали мы с ним и в парламентском собрании Беларуси и России, где работают и представители ЛДПБ. Председатель партии встречался с ним неоднократно. С Лукашенко он тоже встречался неоднократно и имеет с ним теплые отношения», — рассказал первый заместитель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Лукашенко и Мезенцев также встречались в октябре 2015 года. Тогда Дмитрий Мезенцев занимал пост Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Отмечается, что тогда Лукашенко поинтересовался мнением Дмитрия Мезенцева как главы миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества на президентских выборах в Беларуси о прошедшей (в 2015 году кампании) избирательной кампании. «Все-таки вы уже человек опытный, много где бывали, видели выборы. Я хотел бы просто объективно услышать ваше мнение и, если можно, над чем нам еще надо поработать в этом плане, чтобы поменьше претензий было, и прежде всего западных наших партнеров», — сказал Лукашенко.