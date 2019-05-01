СМИ: РФ испытывает на Донбассе новое оружие «Тирада-2»8
- 1.05.2019, 8:48
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Россияне пытались скрыть утечку информации об этом вооружении.
Волонтерское сообщество InfoNapalm опубликовало расследование, согласно которому Россия испытывает на Донбассе новую систему орбитального подавления Тирада-2, которая еще не поступила в российскую армию.
Согласно расследованию, система используется как против украинской армии, так и для подавления получения сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который проводит мониторинг вдоль линии разграничения.
Сообщество напоминает, что впервые о наличии у боевиков комплекса Тирада-2 сообщило 3 апреля ОБСЕ.
Системы орбитального подавления были зафиксированы вблизи населенного пункта Южная Ломоватка.
Волонтеры сообщества провели поиски фотографий системы Тирада-2, разработку которой Минобороны РФ держало в тайне. Были найдены фотографии российских информационных агентств, которые могли попасть к ним "по неосторожности".
"Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важны. Россияне пытались скрыть утечку фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов. Сравнив эти фотографии с фото БПЛА ОБСЕ, мы пришли к выводу, что это одна и та же система", - говорится в расследовании InfoNapalm.