СМИ: РФ испытывает на Донбассе новое оружие «Тирада-2» 8 1.05.2019, 8:48

3,018

Иллюстрационное фото

Россияне пытались скрыть утечку информации об этом вооружении.

Волонтерское сообщество InfoNapalm опубликовало расследование, согласно которому Россия испытывает на Донбассе новую систему орбитального подавления Тирада-2, которая еще не поступила в российскую армию.

Согласно расследованию, система используется как против украинской армии, так и для подавления получения сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который проводит мониторинг вдоль линии разграничения.

Сообщество напоминает, что впервые о наличии у боевиков комплекса Тирада-2 сообщило 3 апреля ОБСЕ.

Системы орбитального подавления были зафиксированы вблизи населенного пункта Южная Ломоватка.

Волонтеры сообщества провели поиски фотографий системы Тирада-2, разработку которой Минобороны РФ держало в тайне. Были найдены фотографии российских информационных агентств, которые могли попасть к ним "по неосторожности".

"Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важны. Россияне пытались скрыть утечку фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов. Сравнив эти фотографии с фото БПЛА ОБСЕ, мы пришли к выводу, что это одна и та же система", - говорится в расследовании InfoNapalm.