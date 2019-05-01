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Ни картошку посадить, ни на праздник сходить: Гомель встречал Первомай под проливным дождем

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  • 1.05.2019, 22:14
  • 1,952
ФОто: tut.by

В Гомеле Первомай и планы на него подпортила погода.

В итоге разочарованы все — и дачники, которым пришлось отложить огородные дела, и отдыхающие, которым так и не удалось насладиться праздником, передает tut.by.

Программа Первомая в Гомеле включала в себя парад профессий, торжественное шествие, водную регату и прочие массовые мероприятия — но все пришлось отменить из-за зарядившего после обеда дождя. Состоялся лишь концерт на летней эстраде в парке. Самые преданные его зрители — ответственные за мероприятие профсоюзные деятели да родные выступающих артистов.


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