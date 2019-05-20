Когда пассажир имеет право не платить за поездку на такси 20.05.2019, 10:12

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Какие права предусмотрены белорусским законодательством?

Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, которое осуществляет регулирование и контроль в сфере защиты прав потребителей, пишет Myfin.by.

Ведомство в публикации на официальном сайте информирует потребителей о правах пассажиров такси и требования к водителям такси.

Пассажир имеет право:

на информацию об услугах, а также об их исполнителях;

на надлежащее качество и безопасность услуг;

провозить с собой бесплатно других пассажиров;

требовать от водителя автомобиля-такси движения по кратчайшему маршруту к пункту назначения;

при оформлении заказа на поездку получать информацию об ориентировочной стоимости услуг;

отменить ранее сделанный заказ не позже чем за 30 минут до установленного времени прибытия автомобиля-такси.

Потребитель вправе отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги такси с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром.

В салоне автомобиля-такси на видном для пассажира месте должна находиться информационная табличка, содержащая:

наименование и телефон диспетчера такси (если автомобильные перевозки выполняются с использованием его услуг);

используемые тарифы для данного автомобиля: тариф за 1 км (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа такси по телефону, иные тарифные условия и пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами.

Пассажирам рекомендуется при посадке в такси знакомиться с этой информацией.

Кроме того, в салоне автомобиля-такси должны находиться:

визитная карточка, содержащая сведения о водителе и его фотографию;

информация о наименовании (фамилии, собственном имени, отчестве), месте нахождения (месте жительства) и контактных телефонах автомобильного перевозчика.

В случае отсутствия перечисленной информации в салоне автомобиля-такси (недоведения ее до сведения потребителей) или несогласии пассажира с объявленной ценой услуги (например, стоимость посадки не устраивает потребителя), пассажир имеет право до начала поездки отказаться от использования услуги такси.

Размер платы за услугу такси определяется по кассовому суммирующему аппарату, совмещенному с таксометром на основании установленных тарифов за подачу автомобиля-такси по заказу, посадку в автомобиль-такси (исходя из затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади и др.), 1 км оплачиваемого пробега и 1 час оплачиваемого простоя или движения автомобиля-такси со скоростью, меньшей отношения тарифа за 1 час оплачиваемого простоя к тарифу за 1 км оплачиваемого пробега.

Водителю автомобиля-такси запрещается:

перевозить пассажиров с неисправным или выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром (за исключением водителей автомобилей-такси, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные с использованием электронной информационной системы);

закрывать кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, и его составные части какими-либо предметами (за исключением водителей автомобилей-такси, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные с использованием электронной информационной системы);

требовать от пассажира плату сверх показаний кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром;

производить посадку других пассажиров без согласия пассажира, находящегося в автомобиле-такси;

курить во время движения автомобиля-такси.

Справочно:

Взаимоотношения, возникающие между потребителем и автомобильным перевозчиком, осуществляющим перевозки пассажиров автомобилями-такси, регулируются Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г, № 90-З «О защите прав потребителей».

Myfin.by поинтересовался ценами на такси в Минске. У многих перевозчиков, согласно данным сайта creditportal, стоимость 1 км составляет в среднем 0,45- 0,55 рубля.

Например, цены на поездки на такси «Нэкст» такие: за 1 км – от 0,45 рубля, минимальная поездка – от 2,50 руб. (посадка + 3 км), «ЕвроТакси»– от 0,49 рубля за 1 км, минимальная поездка – 4 руб. (посадка + 2 км), «Столица» – соответственно от 0,55 и от 4,50 рубля (посадка + 3 км). А стоимость поездки в «Яндекс.Такси» за 1 км – от 0,41 рубля, минимальная поездка – 3,35 рубля (посадка + 3 км).