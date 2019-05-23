Ученые раскрыли загадку климата на Венере 2 23.05.2019, 12:04

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Молодая Венера была более комфортной и влажной планетой.

Несмотря на свое название и близость к Земле, Венера — место крайне суровое. Мощные вулканы наполняют атмосферу ядовитой серой, давление у поверхности превышает наше более чем в 90 раз, а температура достигает 460 °С. Незатихающие ураганы настолько сильны, что влияют на вращение всей планеты. Однако считается, что Венера не всегда была такой негостеприимной. На ранних этапах эволюции она могла сохранять довольно комфортный климат и даже целые океаны жидкой воды. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, считают, что резкие перемены в характере Венеры могли быть вызваны... самими океанами, пишет naked-science.ru.

Одной из причин нынешнего состояния планеты стало ее медленное вращение вокруг своей оси. Местный день длится около 243 суток, и длительное стабильное освещение одних участков поверхности, пока другие надолго остаются в тени, может стимулировать местные грозные ураганы. Маттиас Грин (Mattias Green) и его коллеги полагают, что к такому замедленному вращению могли привести именно океаны древней Венеры. Точнее говоря, приливы, создающие трение между массой воды и дном. Это происходит и на Земле, которая, благодаря таким процессам, замедляется за миллион лет на пару десятков секунд.

Подобный сценарий ученые смоделировали для молодой Венеры, обсчитав варианты с различным уровнем ее океанов и разной скоростью вращения. Работа показала, что приливы, вызванные движением юной планеты в гравитационном поле Солнца, действительно могли замедлять ее, причем в некоторых случаях более чем на 70 суток за миллион лет. При этом вращение Венеры могло достичь современной скорости за считаные 10-50 миллионов лет — срок, по меркам эволюции планет, весьма короткий. Уже вскоре океаны стали быстро испаряться и климат ее резко переменился, сделав Венеру навсегда необитаемой.