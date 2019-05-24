Светлана Алексиевич: Не допустить предательства самого себя 24.05.2019, 23:13

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Светлана Алексиевич

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе выступила в Варшаве.

Светлана Алексиевич выступила сегодня на церемонии вручения премии имени Рышарда Капустинского, которая проходит в Варшаве.

«Сотни журналистов и писателей совершили предательство, проводя в жизнь страшные идеи, идущие сверху вниз. Они потом нашли себе оправдания, что у них были дети, у них не было выхода, у них могла пострадать карьера. Но они совершили предательство. Желаю всем, кто занимается творчеством найди в себе мужество, не изменить самим себе и не совершить это предательство», - сказала Светлана Алексиевич.