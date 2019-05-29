На витеблянина завели дело за оскорбление чиновников в соцсети 6 29.05.2019, 16:30

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Фото: Bloomberg

Мужчина резко раскритиковал строительство ледового дворца в городе.

Жителя Витебска обвиняют в оскорблении руководства облисполкома и горисполкома, сообщает милиция региона. Мужчина разместил оскорбительные высказывания против местной власти в соцсети, сообщает tut.by.

Пользователь одного из витебских пабликов под фейковым ником «Оля Иванова» разместил оскорбительный комментарий под публикацией о строительстве в Витебске ледовой площадки и бассейна.

Представители власти обратились в милицию, она провела проверку. Выяснилось, что за «Олей Ивановой» стоит 35-летний рабочий Витебского ЖРЭТа. Объяснить, почему он написал такой комментарий и использовал женские имя и фамилию, мужчина не смог.

Возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.