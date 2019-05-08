В Шереметьево произошло еще одно ЧП с Sukhoi Superjet 8.05.2019, 8:15

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Рейс в Ригу задержали на два часа.

В российском аэропорту Шереметьево сегодня, 8 мая, вновь произошел инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100: воздушное судно вовремя не смогло вылететь в Ригу из-за запаха горелой проводки на борту, сообщают российские СМИ.

В результате рейс был задержан на два часа. По некоторым данным, из-за запаха горелой проводки пассажиры стали требовать замены самолета.

Все люди были выведены из салона, после чего воздушное судно проверили, но ничего подозрительного не обнаружили. Самолет менять не стали, он вылетел в пункт назначения и приземлился благополучно.

Накануне произошла катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск: после 28 минут полета самолет экстренно вернулся в Шереметьево. По словам пилота лайнера Дениса Евдокимова, в воздушное судно ударила молния, после отказала вся электроника и выключилась связь с диспетчерами.

Самолет приземлился только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него сломались стойки шасси и воспламенились двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть лайнера. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.