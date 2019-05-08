Названы шесть полезных перекусов для здоровья и фигуры 8.05.2019, 12:13

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Перекусы могут быть очень полезными даже худеющим.

При условии, что человек перекусывает правильными продуктами. Специалисты рассказали, какие перекусы предпочесть, пишет healthinfo.ua.

Легкий перекус между приемами пищи не причинит никакого вреда здоровью и не помешает сохранить стройную фигуру. Диетологи отмечают, что здоровое питание как раз подразумевает пяти-шестиразовое употребление за день умеренного количества пищи. Перекусы с интервалом не меньше трех часов полезны тем, что помогают сохранять тонус в организме, не допускать способствующего перееданию голода. Ученые констатируют: правильный перекус включает в себя «долгоиграющие» в плане пищеварения продукты, в которых сбалансирован состав жиров, белков и углеводов.

Итак, какие варианты перекусов считаются наиболее полезными для здоровья и фигуры?

Темный шоколад. Оказывает благоприятное влияние на кишечник, увеличивая в нем уровень молекул с противовоспалительными свойствами. Эксперты отмечают, что лишние килограммы часто бывают уделом людей, в организме которых протекают воспалительные процессы. Кроме того, темный шоколад помогает предотвратить развитие резистентности к инсулину – одного из факторов ожирения.

Зеленый горошек. Насыщен белком и витамином В1, нехватка которого ведет к ухудшению внимания, памяти и настроения. Также присутствуют в горошке витамин В2, улучшающий внутриклеточный обмен, витамин РР, важный для сердца и состояние сосудов, и витамин А, оздоровляющий состояние кожи и волос. Высокое содержание клетчатки в горошке способствует снижению уровня холестерина, активизации работы желудочно-кишечного тракта и выводу из организма нежелательных компонентов. Горошек – отличный перекус!

Жирная рыба. Еще один вариант перекуса, который окажется полезным и для здоровья, и для внешности. Исследования показывают, что употребление жирной рыбы в количестве всего двух порций в неделю позволяет избавить человека от серьезных проблем для иммунитета, к которым ведут нездоровое питание и вызванное им ожирение. Кроме того, жирная рыба помогает ускорить метаболические процессы, что позволяет обрести и сохранить стройность фигуры.

Куриные яйца. Медики убеждены, что люди, которым необходимо похудеть и нормализовать артериальное давление, должны рассматривать куриные яйца как обязательный продукт в рационе питания. Насыщенные питательными веществами, яйца отлично утоляют чувство голода, при этом после их употребления долго держится ощущение сытости. Яйца содержат в себе 60% от необходимой человеку суточной дозы селена, 32% витамина А и почти 15% железа. Их употребление защищает от развития гипертонии, ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Творог. Перекус творогом полезен, поскольку он относится к продуктам из разряда «съесть, чтобы похудеть». В его составе много белка, который укрепляет мышцы и помогает надолго насытить организм. Кроме того, творог ускоряет метаболизм. В нем содержится витамин рибофлавина, действующий в упряжке с тиамином, - в результате такого действия углеводы в организме активнее преобразуются в энергию. Кроме того, творог содержит еще один компонент, стимулирующий метаболизм, - пантотеновую кислоту.

Орехи. Идеальный продукт для быстрого перекуса. Жиры в составе орехов способствуют их медленному перевариванию и, соответственно, продолжительному ощущению сытости. Было установлено, что ежедневное употребление в пищу горсти орехов - около 30 граммов - позволяет не прибавлять в весе.