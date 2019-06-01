Запуск скандального аккумуляторного завода под Брестом перенесли 5 1.06.2019, 16:20

Властям не удалось запустить предприятие в мае.

Аккумуляторный завод под Брестом заработает в июне, рассказали tut.by на предприятии. Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сообщал, что завод запустят в мае.

Работа приемной комиссии предприятия продлена в связи с проведением дополнительной тонкой донастройки газоочистного оборудования, сообщил менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич.

Напомним, в апреле председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время встречи со студентами ПолесГУ сообщил, что аккумуляторный завод заработает в мае.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.