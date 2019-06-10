Синоптики: Жара усилится 10.06.2019, 16:09

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Во вторник и среду - оранжевый уровень опасности.

На этой неделе в Беларуси усилится жара, в дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах превысит +30 °С, пишет tut.by. На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности, предупреждает Белгидромет.

Как сообщают синоптики, на фоне повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине недели местами не обойдется без локальных грозовых дождей.

11 июня в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11°С на севере до +19 °С на юге, максимальная температура днем — +27…33 °С.

В среду преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +14…20 °С, максимальная температура днем — +26…33 °С.

В столице в эти дни ожидается до +31°С.

13 июня ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью — +16…21 °С, максимальная температура днем — +27…34 °С.

14 июня ночью в отдельных районах по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…21 °С, максимальная температура днем — +27…34 °С.

Специалисты напоминают, что в связи с жаркой погодой возрастает пожароопасность лесов — необходимо быть осторожным с огнем.

На сегодняшний день запреты и ограничения на посещение лесов введены в 13 районах Минской, Гомельской и Могилевской областей. Данную информацию можно уточнить на онлайн-карте Министерства лесного хозяйства.